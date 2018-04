Dänemark kontrolliert weiter an Grenze zu BRD

Kopenhagen. Dänemark verlängert die Kontrollen an der Grenze zu Deutschland um weitere sechs Monate. Die Sonderregelung, die eigentlich am 11. Mai ausgelaufen wäre, bleibe bis zum 12. November bestehen, teilte das dänische Integrationsministerium am Freitag mit. »Es gibt noch immer Druck auf Europas Außengrenzen und Herausforderungen durch Migranten«, erklärte Integrationsministerin Inger Støjberg. Inzwischen setzt Dänemark an der Landgrenze auch Soldaten ein, die die Polizei »entlasten« sollen. (dpa/jW)