Alte Meister

Der US-amerikanische Regisseur und »New Black Cinema«-Legende Spike Lee wird auf dem Filmfestival in Cannes seinen neuen Thriller »BlacKkKlansman« im Wettbewerb vorstellen. Das teilte die Festivalleitung am Donnerstag in Paris mit. Um die Goldene Palme konkurriert auch der französische Altmeister Jean-Luc Godard mit »Le Livre d’image«. Eröffnet wird das 71. Festival von Cannes am 8. Mai. Außerhalb des Wettbewerbs stellt Wim Wenders seinen Dokumentarfilm »Pope Francis. A Man of His Word« über Papst Franziskus vor. (dpa/jW)