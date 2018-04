Vitrine der afroamerikanischen Kultur: »Show Me Your Soul« Foto: Arte/ITV Studios France

Re: Stadt, Land, Flut

Neue Methoden bei Hochwasser

Es wird nass und nässer: In den nächsten 25 Jahren sind in Deutschland siebenmal mehr Menschen von Überflutungen bedroht als heute, besagt eine Studie des Potsdamer Instituts für Klimawandel. Das hat auch mit falschen Strategien zu tun: Jahrelang setzten Städte und Kommunen nur auf höhere, stabilere Dämme – mit dramatischen Folgen, weil sich Wasser immer seinen Weg bahnt. Doch inzwischen wird vielerorts umgedacht: Das Wasser einladen, so lautet die neue Devise. Klingt irgendwie esoterisch. Aber wenn halt nichts anderes mehr hilft …

Arte, 19.40 Uhr

Auf einmal

Bankberater Karsten führt ein geregeltes Leben in einer Kleinstadt. Als seine Freundin Laura auf Geschäftsreise muss, schmeißt er eine Party in der gemeinsamen Wohnung. Nach der Party bleibt nur die schöne Anna, die Karsten bisher nicht kannte. Die beiden kommen sich näher. Plötzlich bricht Anna zusammen. Unter Schock rennt Karsten zum Krankenhaus, um Hilfe zu holen. Bei seiner Rückkehr liegt Anna tot in der Wohnung. Hätte er Anna retten können, wenn er gleich einen Notarzt gerufen hätte? Die Polizei ermittelt wegen unterlassener Hilfeleistung gegen Karsten, und bald ist sein gesamtes Umfeld von seiner Schuld überzeugt. D/NL, 2016. Regie: Asli Özge.

Arte, 20.15 Uhr

Show Me Your Soul

Als der Produzent und Moderator Don Cornelius 1970 »Soul Train« ins Leben rief, schwebte ihm eine Show vor, in der die größten Stars der afroamerikanischen Musik auftreten sollten. Damals ahnte niemand, welche kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung die Fernsehsendung erlangen würde. Stars wie James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Michael Jackson und Snoop Dogg interpretierten hier unveröffentlichte Songs, die später zu Hits wurden. Mit der Zeit avancierte »Soul Train« zur Vitrine der afroamerikanischen Kultur. Zunehmend spielte bei den Studiogesprächen auch politisches Engagement eine Rolle. So kam es, dass im Rampenlicht der Show ein bedeutender Teil der US-amerikanischen Bevölkerung ihren Stolz wiederfand und nach vorherrschender Ausgrenzung plötzlich umjubelt wurde.

Arte, 22.00 Uhr