Foto der Woche

Foto: Stephane Mahe /REUTERS

Es ist ein Kampf David gegen Goliath, den die Besetzer des Geländes eines geplanten, aber schließlich doch verworfenen Flughafenprojekts in der Nähe der nordfranzösischen Stadt Nantes aufgenommen haben. Seit Montag wehren sie sich gegen die Räumung, die von der Regierung in Paris befohlen worden war. Es soll Schluss sein mit den »rechtsfreien Zonen«, wie Innenminister Gérard Collomb am selben Tag vor der französischen Hauptstadtpresse erklärte.

2.500 Mitglieder der paramilitärischen Gendarmerie wurden dazu auf die rund 250 linken Aktivisten losgelassen, die mit allen ihn zur Verfügung stehenden Mitteln Widerstand leisten: gewaltfrei und militant. (jW)