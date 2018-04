Peinlich (I)

König Carl XVI. Gustaf hat die Mitglieder der Schwedischen Akademie aufgefordert, ihrer Verantwortung für die ehrwürdige Kulturinstitution gerecht zu werden. Die Feindseligkeit in der Akademie könnte deren wichtigen Aufgabe ernsthaft schaden, erklärte der Schirmherr des Literaturnobelpreis-Gremiums am Mittwoch. Zuletzt hatten sich mehrere Mitglieder in schwedischen Zeitungen öffentlich gegenseitig beschimpft. Hintergrund ist ein Korruptions- und Belästigungsskandal, in dessen Folge drei Mitglieder angekündigt hatten, nicht mehr an Sitzungen teilzunehmen. Die Schwedische Akademie kürt seit mehr als einem Jahrhundert den Träger des Literaturnobelpreises. (dpa/jW)