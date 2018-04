Erneut Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Berlin. Am Donnerstag haben Warnstreiks im öffentlichen Dienst erneut den Blick auf die Tarifauseinandersetzung gelenkt. Die Aktionen unter Führung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) legten den Nahverkehr in mehreren Großstädten lahm. Brennpunkte waren u. a. Hannover, Braunschweig und Wolfsburg in Niedersachsen und der Großraum Stuttgart.

Am Sonntag beginnt in Potsdam die voraussichtlich letzte Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und den »Arbeitgebern« für die insgesamt 2,3 Millionen Beschäftigten. Verdi fordert sechs Prozent mehr Geld, Bund und Kommunen bezeichnen dies weiter als zu viel. (dpa/jW)