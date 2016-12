Schimpfen auf Kerry

Kam nicht bei allen gut an: US-Außenminister John Kerry rief am Mittwoch in Washington zur »Zwei-Staaten-Lösung« auf (28.12.2016) Foto: James Lawler Duggan/Reuters

Die demnächst aus dem Amt scheidende US-Administration unter Barack Obama macht letzte Anstrengungen, um die »Zwei-Staaten-Lösung« für den Nahostkonflikt zu retten. Die Argumente dafür versuchte US-Außenminister John Kerry am Mittwoch in einer einstündigen Rede zusammenzufassen.

Während Kerrys Worte von den Regierungen in Berlin, Paris und London sehr positiv aufgenommen wurden, erntete der Außenminister nicht nur von israelischen Politikern von der Rechten bis zur Mitte, sondern auch von beiden Kongressparteien heftige Kritik. Charles »Chuck« Schumer, voraussichtlich der nächste Fraktionschef der Demokraten im Senat, warf Kerry vor, er habe »die Extremisten auf beiden Seiten ermutigt«. Der demokratische Abgeordnete Eliot L. Engel, ranghöchster Vertreter seiner Partei im Außenpolitischen Ausschuss, klagte, dass Kerrys Rede »keinen anderen Sinn« gehabt habe, »als Israel Schwierigkeiten zu machen«. Der republikanische Senator Rafael »Ted« Cruz bezeichnete Kerry und Obama gar als »unermüdliche Feinde Israels«.

Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, worauf sich die scharfen Verurteilungen beziehen, da keiner der Kritiker konkrete Stellen der Ansprache beanstandete. Was Kerry zur »Zwei-Staaten-Lösung« vortrug, entsprach den traditionellen Positionen, zu denen sich seit dem Junikrieg 1967 alle US-Präsidenten bekannt haben und denen auch der Kongress nie widersprochen hat. Was Kerry über die wachsende Gefährdung dieses Konzepts durch palästinensischen Terror einerseits und die Ausbreitung jüdischer Siedlungen in den besetzten Gebieten andererseits ausführte, entspricht außerdem dem Diskurs, der seit Jahren in der israelischen Öffentlichkeit geführt wird.

Seit der Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten hat sich die Stimmung allerdings gewendet. Dieser meldete sich auch am Mittwoch zu Wort und sicherte Israel erneut seine Unterstützung zu. Der israelische Bildungsminister Naftali Bennett machte am Donnerstag klar, was er sich davon verspricht: »Palästina wird von der Tagesordnung verschwinden«, sagte Bennett gegenüber dem Nachrichtenportal Ynet.