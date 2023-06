Schutzsuchende als Belastung

Einmal mehr stellt die CDU ihren Zynismus offen zur Schau: Das oberste Ziel des »Asylkompromisses« der EU-Innenminister vom 8. Juni müsse eine »nachhaltige und spürbare Entlastung Deutschlands« sein, forderte Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz (CSU) am Donnerstag im Bundestag. Dort wurde die Einigung zur Novelle des sogenannten Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) debattiert. An dem Verhandlungsergebnis von Anfang Juni hatten CDU und CSU vor allem auszusetzen, dass es noch nicht weit genug in Sachen Abschottung gegenüber Flüchtlingen und Migranten gehe. So dürften die bislang vorgesehene Kapazität der geplanten Asylzentren außerhalb der EU-Außengrenzen von 30.000 Plätzen Lindholz zufolge nicht ausreichen.

Den von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mitverhandelten Beschluss zur GEAS-Novelle verteidigte die stellv...