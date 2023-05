Aufgeschoben, nicht aufgehoben

Mit der Absage des Warnstreiks bei der Deutschen Bahn (DB) konnten Kapitalseite und bürgerliche Presse am Montag aufatmen. Schnell machten Meldungen über zu 90 Prozent planmäßige Abfahrten des DB-Personenverkehrs die Runde. Da die Absage nur für den DB-Konzern galt, standen am Montag dennoch bei rund 20 Unternehmen des Schienenpersonennahverkehrs im Bundesgebiet die Räder still. Wie die EVG am Montag mitteilte, waren rund 720 Gewerkschaftsmitglieder dem fraglos deutlich gestutzten Streikaufruf gefolgt.

Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, holte dem Anlass und seiner Funktion entsprechend zu einem neuerlichen Angriff auf das Streikrecht aus. Die ge...