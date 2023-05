Bahnstreik vorerst abgewendet

Bodo Marks/dpa Trotz des abgesagten Warnstreiks sollen an diesem Montag nur rund zwei Drittel der geplanten Züge im Fernverkehr fahren

Der geplante Warnstreik bei der Bahn ist abgesagt. Die Deutsche Bahn (DB) und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) stimmten vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt am Main einem Vergleich zu. Die Bahn habe »vor Gericht unmissverständlich erklärt«, dass sie die Forderungen zum Mindestlohn erfüllen werde, erklärte ein EVG-Sprecher am Samstag. »Auf Anraten des Gerichts haben der Arbeitgeber und wir deshalb einen Vergleich geschlossen.« Sollte die Bahn jedoch wortbrüchig werden, werde man erneut zu einem Streik aufrufen. Der DB zufolge verständigte man sich darauf, »nun zügig und konstruktiv zu verhandeln, mit dem Ziel eines baldigen Abschlusses«.

Die EVG hatte am Donnerstag morgen einen 50-Stunden-Warnstreik von Sonntag abend bis Dienstag nacht angekündigt. Es kam daraufhin erneut zu Gesprächen, die aber am Donnerstag abend scheiterten. Am Freitag mittag lief dann ein Ultimatum der EVG für ein neues Angebot seitens der DB ab. Im nächsten Schritt zog der Staatskonzern vor das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main und stellte einen Eilantrag, um per einstweiliger Verfügung den Warnstreik abzuwenden. Knapp vier Stunden lang wurde am Samstag vor Gericht verhandelt, ehe beide Seiten dem Vergleich zustimmten.

Die laufende Tarifrunde betrifft 230.000 Beschäftigte. Neben der DB verhandelt die EVG mit rund 50 weiteren Bahn- und Busunternehmen. Ein Knackpunkt bei den Verhandlungen ist das Thema Mindestlohn. Etwa 2.000 Beschäftigte der DB erhalten den gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro derzeit lediglich über Zulagen. Die EVG hat es zur Voraussetzung für alle weiteren Verhandlungen gemacht, dass zunächst dieser Mindestlohn in die Tariftabellen aufgenommen wird. Sie will damit erreichen, dass für alle weiteren Verhandlungsergebnisse diese zwölf Euro pro Stunde die Grundlage bilden. Laut Mitteilungen vom Samstag könnte dieser Punkt nun also vom Tisch sein.

Trotz des abgesagten Warnstreiks sollen an diesem Montag nur rund zwei Drittel der geplanten Züge im Fernverkehr fahren. Grund ist laut DB, dass der Betrieb nun von Runterfahren auf Hochfahren umorganisiert werden ­müsse.