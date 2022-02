Teures Tschingderassabum

Der gesamte zentrale Abschlussappell der Bundeswehr zur »Würdigung« des zwei Jahrzehnte währenden Kriegseinsatzes in Afghanistan hat mehr als eine halbe Million Euro verschlungen. Das geht aus der junge Welt vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Ali Al-Dailami (Die Linke) hervor. Für das am 13. Oktober veranstaltete militärische Zeremoniell, zu dem der »Große Zapfenstreich« vor dem Reichstagsgebäude in Berlin gehörte, wurden demnach 628.298,94 Euro ausgegeben. Größter Kostenpunkt war der Bundesregierung zufolge der »Aufwand für Miete/Pacht von Maschinen und Gerät« in Höhe von 591.686,16 Euro.

Der Aufwand für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem militaristischen Ritual belief sich demnach auf 19.649,80 Euro. Der Einsatz von »Kraftfahrzeugen« habe 13.533,92 Euro gekostet. Für Mieten und Pachten sei...