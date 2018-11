Leben in einer »totalen Institution«: Fixierter Patient in einer psychiatrischen Einrichtung Foto: Hans-Jürgen Wiedl/dpa-Zentralbild

Erving Goffman veröffentlichte 1961 sein Buch über »Asyle« und »totale Institutionen«, worunter er unter anderem Psychiatrien, Gefängnisse und Heime verstand. Die österreichische Pädagogin Gertraud Kremsner zeigt, dass die von dem US-Soziologen behandelten Themen noch heute von Belang sind. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit nahm sie Kontakt zu sechs Menschen auf, die langjährige »Karrieren« in Psychiatrien und Heimen hinter sich haben. Sie folgt den Ansprüchen der sogenannten inklusiven Forschung: Demnach soll nicht mehr über, sondern mit behinderten Menschen Wissenschaft betrieben werden. Die von der Autorin Befragten geben sich ihre Pseudonyme selbst. Ossi, Mausi, Patricia, Hans-Peter, Prinzessin und Kathi sind »Koforscher«, die die Fragestellung und das Vorgehen innerhalb der Untersuchung mitbestimmen. Die Gruppe thematisiert in ihren Gesprächen Erfahrungen von Macht, Kränkungen, Freiheitsentzug und sexualisierter Gewalt. Patricia bekam 1993 eine »psychoorganische Leistungsstörung« und »Minderbegabung« diagnostiziert. Sie erzählt von Fixierungen in einem »Netzbett«, kalten Duschen und »Watschen«; die anderen haben ähnliche Misshandlungen erlebt. Mausi sagt: »Die Psychiatrie ist keine Einrichtung. Das ist eine Gewaltsache.«

Die Gruppe entschied sich, nachdem Kremsner verschiedene Theorien zur Auswahl gestellt hatte, dafür, Begriffe von Antonio Gramsci und Gayatri Spivak heranzuziehen, um die eigenen Lebensgeschichten zu analysieren. Als »Subalterne« sind gesellschaftliche Gruppen zu verstehen, die durch Herrschaftsstrukturen unterdrückt, ausgeschlossen und an der Mitsprache gehindert werden. Möglich wird dies durch sogenannte Hegemonialapparate, also gesellschaftlich einflussreiche Gruppen oder Institutionen, die Machtansprüche vorgeben und durchsetzen. Durch die im Buch ausführlich dargestellten Biographien und die daran anschließenden Analysen werden die individuellen Erfahrungen lebendig, nachvollziehbar.

Kremsner stellt an ihre Untersuchung hohe Ansprüche. Sie reflektiert ihre eigene Rolle als Wissenschaftlerin und hält bei jedem Schritt Rücksprache mit den Befragten. So zeigt sie, dass inklusive Forschung möglich und inhaltlich für alle Beteiligten erkenntnisreich sein kann. Zu wünschen bleibt, dass diesem Beispiel weitere folgen.