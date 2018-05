»So läuft es nicht im wirklichen Leben«

Gewinner in Zeiten der Verrohung: Kollegah und Farid Bang am 12. April 2018 bei der Echo-Verleihung in Berlin Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Linke reden oft von Gegenkultur – die ultrarechte »Identitäre Bewegung« hat ihren Verein in Halle »Kontrakultur« genannt. Sie denkt offenbar, der Mainstream sei links, während Linke eine starke Rechtsentwicklung wahrnehmen. Spiegelt sich da die staatstragende Extremismustheorie?

Reden Linke nicht eher von Gegenmacht? Eigentlich ist doch dieser Begriff unter Linken populär. Ich bin allerdings kein Bewegungsforscher – HipHop versteht sich zwar nach wie vor irgendwie als Gegenkultur, aber wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, ist doch eine Art Mainstream drin. Ich denke, dass auf rein sprachlicher Ebene tatsächlich so etwas wie eine linke Hegemonie herrscht. Auch kulturell haben die »Achtundsechziger« eine Veränderung bewirkt. Politisch gibt es aber immer noch einen rechten Mainstream: Den Glauben an den starken Staat, »Sicherheitspolitik« bei gleichzeitigem Abbau sozialer Sicherheit; »Flexibilisierung« der Arbeit. Diese neoliberale Agenda wurde im Gewand einer linken Sprache durchexerziert. Insofern haben vielleicht beide Seiten teilweise richtig erkannt, was Mainstream ist.

Die »Identitären« laufen teilweise herum wie der hippere Teil der Linksautonomen vor zehn Jahren. Die »Autonomen Nationalisten« tun das noch länger. Welchen Wert haben heute noch subkulturelle Codes für Linke?

Dazu könnten langjährige Aktivisten vielleicht mehr sagen. Ich bin ja spät politisiert und habe vor drei, vier Jahren erst in die linke Szene reingeschnuppert. Aus der HipHop-Szene kenne ich natürlich das Phänomen, dass subkulturelle Codes irgendwann Mainstream sind und plötzlich auch von ganz anderen Leuten übernommen werden. Alles, was erfolgreich ist, wird kopiert. Wir sollten uns als Linke aber nicht kleiner machen, als wir sind – im Sinne von »Oh Gott, die ›Identitären‹ können das alles besser, die haben das bessere Layout, die besseren Aktionen, die besseren Ideen«. Das stimmt nicht – wir haben Leute, die das alles mindestens so gut können. Nur, was die Aufmerksamkeitsökonomie angeht, sind wir nicht sonderlich interessant, wenn nicht gerade der G-20-Gipfel stattfindet, Bilder von brennenden Barrikaden kursieren und »linke Gewalt« skandalisiert werden kann. Wenn die Identitären die SPD-Zentrale oder das Brandenburger Tor besetzen, werden sie aber von vielen Medien regelrecht hochgejazzt.

Zurück zur Rap- und HipHop-Szene: Die Echo-Verleihung an Kollegah und Farid Bang hat für Entsetzen gesorgt – vor allem wegen Textstellen wie »mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen«. Nur ein Teil der Kritiker erwähnte neben dem Antisemitismus auch die Vergewaltigungslyrik des Duos. Wie »normal« ist Frauenverachtung in dieser Szene?

Einer meiner Kollegen sagte neulich, Rap ohne Frauenverachtung und Schwulenfeindlichkeit wäre kein Rap mehr, aber Rap ohne Antisemitismus wäre immer noch Rap. In der Gewichtung der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit sind die ersten beiden Themen tatsächlich deutlich präsenter als Antisemitismus. Ich will keinen »Whataboutismus« betreiben, aber Angriffe auf Asylbewerber, auf schwarze Menschen, auf »Ausländer« sind im Osten Deutschlands wesentlich präsenter als Judenfeindlichkeit im deutschen HipHop. Letzteres will ich überhaupt nicht kleinreden – das gibt es. Es passiert, dass »Jude« auf dem Schulhof als Schimpfwort gebraucht wird. Auch im Backstage-Jargon der Szene gibt es das. Auch körperliche Angriffe auf jüdische Menschen gibt es. Und dagegen muss man vorgehen. Die Art und Weise, wie Antisemitismus in Deutschland diskutiert wird, ist aber problematisch. Der strukturell antisemitische Welterklärungsansatz von der kleinen, finsteren Elite wird ja selten im aufklärerischen Sinn widerlegt – dazu müsste ja der Kapitalismus umfassend kritisiert werden. Dabei stoßen Bürgerliche natürlich an ihre Grenzen. Auch sie wälzen ja die Krise gern auf ein paar aus dem Ruder gelaufene, gierige Banker ab.

Auf der praktischen Ebene muss natürlich gegen Rassismus, ungleiche Rechte und Abwertung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihres Geschlechts vorgegangen werden.

Manche Rap-Fans behaupten, all das sei irgendwie augenzwinkernd und selbstironisch gemeint. Die feministische Rapperin Sookee wiederum sagt: Satire tritt nicht nach unten.

Das Ironieargument ist natürlich überstrapaziert. Aber ein ganz, ganz großer Teil ist einfach Provokation. Die kriegen in der Schule trotz sozialdemokratisch geschulter Lehrer, die nett sein und ein angenehmes Menschenbild vermitteln wollen, mit: Ganz so läuft es nicht im wirklichen Leben. Es gibt trotzdem so etwas wie Rassismus, ich komme mit meinem ausländisch klingenden Namen nicht überall gut an. Daraus ergibt sich der Wunsch zu provozieren. Und was provoziert einen sozialdemokratischen Lehrer am meisten? Das ist natürlich Frauenverachtung, Homophobie und Antisemitismus. Dann haut man halt diese Worte raus und freut sich tierisch, wenn die anderen an die Decke gehen.

Kollegah ist doch »Biodeutscher« – er heißt mit bürgerlichem Namen Felix Blume.

Das stimmt, aber ich glaube, er möchte wahnsinnig gern arabisch sein, mit seinem gerüchteweise gefärbten Bart. Vor allem aber will er stark, hart und männlich wirken, mit seinen Muskeln und der ganzen Attitüde.

Die meisten in dieser Szene verstehen sich wohl subjektiv als unpolitisch. Aber geht es dort nicht oft um das Recht des Stärkeren – also ein Kernelement rechter Ideologie?

In der HipHop-Kultur taucht sehr, sehr viel auf, was diese bürgerliche Gesellschaft zu bieten hat. Nur in einer etwas handfesteren Form: Setz dich durch – mit allem, was du zur Verfügung hast. Was außerhalb bildungsbürgerlicher Zirkel an Frauenfeindlichkeit und Homophobie auftritt, erreicht durch Rap und HipHop nur eine andere Öffentlichkeit. Wenn »Kulturlinke« glauben, dass sie vor allem durch ihr eigenes Bewusstsein für Sprache den Rest der Gesellschaft verändern können, dann täuschen sie sich.