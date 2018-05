Hauptsache Antikommunist

Politikwissenschaftler und Pegida-Versteher: Prof. Werner Patzelt im Januar 2015 unter »besorgten Bürgern« in Dresden Foto: Arno Burgi/dpa

Er trägt die Mitgliedsnummer 12352 der AfD – der 51jährige Hendrik Seidel, der nach der Gründung des Kreisverbandes Mittelsachsen stellvertretender Kreisvorsitzender der Partei wurde, wollte 2014 auf deren Kandidatenliste für die Landtagswahl. Immerhin 40 von 183 Stimmberechtigten waren dafür, ihn auf den aussichtsreichen Listenplatz 6 zu setzen. Letztlich reichte es dann doch nicht dafür. Obwohl er in seiner Partei »die einzige Kraft in Deutschland« sieht, die gegen »Genderwahnsinn« und »Umvolkung« eintritt – und obwohl ihm sein Kreisvorsitzender bescheinigte, er habe »jahrelang hervorragende Arbeit im Vorstand« geleistet, scheiterte auch seine angestrebte Bundestagskandidatur 2017.

Dabei hatte Seidel sich nicht nur Verdienste bei der Verwaltung seiner Partei erworben, sondern sich auch inhaltlich nach Kräften eingebracht. Als durch einen Leak 2014 die »Programmthesen« der AG Innere Sicherheit öffentlich wurden, der mit dem heutigen Landtagsabgeordneten Sebastian Wippel und mit Jens Kuprat zwei Polizisten sowie der Beamte Hendrik Seidel angehörten, veranlassten genau diese Überlegungen das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz zu einer ersten öffentlichen Stellungnahme in Sachen AfD. Martin Döring, Sprecher des Amtes, stufte »Teile der Dokumente als verfassungswidrig« ein. Kritik übte er vor allem daran, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung angegriffen werde. Würden solche Ansätze weiterhin verfolgt, könnte die AfD durchaus unter Beobachtung fallen.

Döring hätte das Problem auch in den Amtsräumen des Geheimdienstes mit einem der Autoren der fraglichen Passagen besprechen können. Seidel hatte, kaum verklausuliert, in seiner Vorstellung für die Landtagswahl 2014 durchblicken lassen, dass er selbst dort arbeitet. Er bekleide, so schrieb er damals, »mehrere Aufgaben in bezug auf Innere Sicherheit mit Schwerpunkt Extremismus und verfasse entsprechende Analysen«, sei »aussagefähig zur Sicherheitsarchitektur in Sachsen«. 2008 habe er ein »Aufstiegsstudium« absolviert.

DDR-Staatsferne belohnt

Die »Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft« seien eindeutig der »Konzeptionslosigkeit und Unfähigkeit der Regierenden« geschuldet, die Medien seien »gleichgeschaltet«, ein »zunehmender Werte- und Normenverfall« zu beklagen. Um »Missstände abzubauen und Alternativlosigkeit zu begegnen«, sei »eine politische Neuausrichtung unserer Heimat« nötig. Starke Worte für einen zum »Verfassungsschützer« mutierten Instandhaltungsmechaniker. Seidels Grundqualifikation jedoch liegt wohl weiter zurück. Was ihn befähigte, »1994 nach einem langwierigen Auswahlverfahren in das sächsischen Innenministerium« zu wechseln und 1996 zum Beamten vereidigt zu werden, war seine DDR-Vergangenheit, seine nachgewiesene Staatsferne im Realsozialismus. Familiär religiös geprägt, hatte er den Wehrdienst verweigert und war deshalb »nicht zum Abitur zugelassen« worden. Fachkenntnisse, Sprachkenntnisse, sonstige Qualifikationen? Fehlanzeige.

Der »Antikommunismus in seiner Epoche«, den Norbert Frei und Dominik Rigoll in einer kürzlich erschienenen Studie beschreiben, war eben nicht mit dem Realsozialismus beendet, sondern war – und ist – geradezu die Leitideologie in den sogenannten Transformationsgesellschaften. Wer auch nur in den Verdacht gerät, mit dieser Doktrin nicht konform zu sein, wird ausgegrenzt. Das galt für das gesamte Gebiet der früheren DDR, besonders aber für den Musterschüler Sachsen.

Mächtiger Westimport

Vom Antikommunismus als Schlüsselqualifikation zu sprechen, heißt in Sachsen zunächst – und vor allem – von der CDU zu sprechen, die sich selbst wegen der eigenen Vergangenheit als »Blockpartei« misstraute und deshalb ihr Führungspersonal weitgehend aus dem Westen importierte. Musterbeispiel dafür ist der erste Ministerpräsident, Prof. Kurt Biedenkopf, noch heute – völlig ohne Ironie – als »König Kurt« betitelt und trotz seiner Skandale verehrt. Dass die Zeit des Ministerpräsidenten Stanislav Tillich ablief, war spätestens klar, nachdem Biedenkopf im vergangenen Jahr dessen Befähigung für das Amt in Frage gestellt hatte.

Sachsen war nicht mehr Teil des »Ostblocks«, der untergegangen war, und gehörte noch nicht richtig zum Westen, wollte jedoch zum »christlichen Abendland«. Dieses Abendland aber ist, wie der Kultursoziologe Richard Faber schrieb, ein »Kampfbegriff«, der »nicht nur antikommunistisch und antisozialistisch, sondern auch antidemokratisch und antiliberal« ausgerichtet ist. »In seinen verschiedenen Ausprägungen«, so Faber, »ist er autoritär bis faschistisch geprägt, elitär bis hierarchisch und klerikal bis neopagan – vor allem aber imperialistisch.«

Entscheidend für die Verankerung sind die ideologischen Staatsapparate, also Institutionen wie Universitäten und Schulen sowie die Medien, zudem natürlich die Justiz und der Sicherheitsapparat. Dass die CDU sich in Sachsen zur Staatspartei entwickeln konnte, liegt nicht zuletzt daran, dass sie planmäßig erfolgreich daran gearbeitet hat, ausgewiesen antikommunistisches Personal in Führungspositionen zu bringen, auch wenn seine Fähigkeiten in der Alt-BRD nur für eine Karriere bis in die zweite Reihe gereicht hatten. Daneben wurden entsprechende Einrichtungen wie das »Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung« gegründet.

So wurde Eckhard Jesse, bis zur »Wende« lediglich Hochschulassistent in Trier, in Chemnitz zum einflussreichen Lehrstuhlinhaber und faktischen Generaldirektor einer Doktorfabrik, die ausgewiesen anti»extremistisches« – gemeint ist vor allem antikommunistisches – Personal liefert. Nebenbei und ehrenamtlich arbeitete Jesse als »Extremismusbeauftragter« der sächsischen CDU. Peter Gutjahr-Löser, ehedem Direktor der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung der CSU und Geschäftsführer des rechtslastigen Bundes Freiheit der Wissenschaften wurde Kanzler der Universität Leipzig, ehemals Karl-Marx-Universität. Für die rechte Ausrichtung an der TU Dresden sorgt nicht zuletzt der aus Bayern stammende Pegida-Versteher Prof. Werner Patzelt, der auch dem Kuratorium der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung angehört.

Steffen Flath, bis 2014 CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag, ist seit 2015 Vorsitzender des Rundfunkrates des MDR. Diesem Gremium gehört kein Mitglied der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) an, dafür aber eines der Vereinigung der Opfer des Stalinismus. Die journalistische Karriere von Armin Hampel, heute Bundestagsabgeordneter der AfD, nahm erst 1991 mit seiner Berufung zum Chefreporter des MDR Fahrt auf. Bis dahin hatte er sich mit dem wenig einflussreichen Posten eines Parlamentskorrespondenten von RTL und Sat.1 begnügen müssen.

Voraussetzung für solche Karrieren war stets ein ausgewiesener Antikommunismus. Dieser und das CDU-Parteibuch sind sogar dann unverzichtbar, wenn es um nachrangige Posten, wie den des Landesfußballverbandes geht. Dessen aktueller Chef, der ehemalige Generalsekretär der sächsischen CDU, Hermann Winkler, gehörte zu den ersten Parteifunktionären, die eine Aufweichung der Abgrenzung zur AfD forderten. Inhaltliche Berührungspunkte zur extremen Rechten sind kein Hinderungsgrund für Karrieren. Die Notbremse wurde erst gezogen, als die Leipziger Bundestagsabgeordnete Bettina Kudla 2016 in Nazidiktion postete »Die Umvolkung Deutschlands hat längst begonnen. Handlungsbedarf besteht!«. Ist der Nachweis des Antikommunismus einmal erbracht, dann kann dieser bis heute schützen. Christoph Mike Dietel, 1989 führend an der Gründung der Sozialdemokratischen Partei der DDR in Leipzig beteiligt, ist heute Initiator einer Art Pegida-Ableger in Wurzen. Dass sich in seinem Umfeld auch militante Neonazis und Hooligans tummeln, wird nicht thematisiert. Nicht von der Stadtverwaltung, nicht von den Medien und selbstverständlich nicht von der CDU. So geht Sachsen.