Hummer à l’Armoricaine

»Der junge Karl Marx« (Frankreich/Deutschland/Belgien 2017) von Raoul Peck zeigt Marx als Mittzwanziger, in den Jahren zwischen 1843 und 1848. Wegen seiner ebenso brillanten wie aufrührerischen Artikel muss er mit seiner Familie ins Exil nach Frankreich gehen. Seine Frau Jenny (von Westphalen) hat sich für ihn und gegen ihre reiche Familie entschieden. Darauf ist Marx (August Diehl) stolz. Lieber Armut als Langeweile, sagt Jenny (Vicky Krieps). Im Film sieht sie aus wie Meryl Streep und spricht so sanft wie ein Engel. Stand einer Frau, die viel auf den Kasten hatte, damals nicht mehr zu? Marx lässt sie aber freundlicherweise aber oft zu Wort kommen, auch wenn er mit jemandem wie Pierre-Joseph Proudhon diskutiert. Er raucht viel und trinkt viel und ist schnell erzürnt. Dazu hatte er, wie man weiß, ja auch allerhand Grund.

Etwas mehr Freude und Geld kommt ins Haus, als Marx Friedrich Engels (Stefan Konarske) besser kennenlernt. Der Sohn eines reichen Fabrikanten hat gerade sein Buch »Die Lage der arbeitenden Klasse in England« veröffentlicht, was Marx sehr beeindruckt. Engels raucht und trinkt auch viel, verträgt aber mehr als Marx. Seine Frau ist die irische Baumwollspinnerin Mary Burns (Hannah Steele), mit der er zunächst heimlich zusammen ist. Komplizierte Verhältnisse nennt er das, als Jenny Marx ihn einmal zu seiner Liebe befragt. Andere Männer spielen auch kurz eine Rolle im Film: Ruge, Bakunin, Weitling. Der Bund der Gerechten überträgt Marx und Engels, die Aufgabe, die Organisation zu erneuern. Es wird klar, dass sie das Zeug hierfür haben. Sie schreiben das »Manifest der Kommunistischen Partei«.

Regisseur Peck, der mit seinen Dokumentarfilmen bekannt geworden ist, bebildert ausgesuchte Schlüsselszenen. Das ist konventionell, aber durchaus spannend gemacht und teilweise sogar lehrreich. Die Familie Marx lebte nicht gerade in Saus und Braus, das wird mehrfach betont. Marx muss immer wieder mit Verlegern diskutieren und sein Geld für Artikel einfordern. Manchmal stehen Gläubiger vor der Tür und verlangen Geld. Einmal kommt Marx freudig nach Hause, weil Engels gerade reichlich Geld geschickt hat. Er hat Hummer mitgebracht. Wer sich das gerade nicht leisten kann, hebt sich das folgende Rezept einfach für eine besondere Gelegenheit auf:

Hummer à l’Armoricaine: 1,5 Kilo Hummer mit dem Kopf voran in sprudelnd kochendes Wasser geben, abdecken und zwei Minuten kochen. Abtropfen lassen, aufschneiden, das Fleisch auslösen und in Stücke schneiden. Zwei Zwiebeln (fein gewürfelt) und eine halbe Knoblauchzehe (fein gehackt) in Salzwasser weich kochen, abtropfen lassen (das Kochwasser auffangen) und in einem Mixer pürieren. 50 g Butter und zwei EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Hummerfleisch darin hellbraun braten. In eine andere Pfanne geben, zwei EL Weinbrand zugießen und flambieren. Das Zwiebelpüree wieder in den Topf mit dem Kochwasser geben, ein EL frisch gehackte glatte Petersilie und 300 g Tomaten aus der Dose (gewürfelt) einrühren und langsam erhitzen. Die Sauce über die Hummer gießen und gut mischen. 250 ml trockenen Weißwein, Salz und Pfeffer zufügen und bei mittlerer Hitze 20 Minuten garen. Drei EL Weinbrand zugießen, die Hitze reduzieren, abdecken und fünf Minuten weiterkochen. Die Pfanne vom Herd nehmen und das Ganze auf einer Servierplatte mit Gurken- und Zitronenscheiben anrichten.