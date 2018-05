Luxemburg stand nicht abseits

Marx: »Gleiche Ausbeutung der Arbeitskraft ist das erste Menschenrecht des Kapitals.« (MEW, Band 23, Seite 309) – Roboter und Arbeiter in einer Fabrik in Kazo, ­Japan, 2015 Foto: Issei Kato/REUTERS

Als am 25. August 1830 die Revolution in Brüssel ausbrach, deren Ziel die Trennung vom Königreich der Vereinten Niederlande unter dem Monarchen Wilhelm I. und der Aufbau eines eigenen belgischen Staates mit einer demokratischen Verfassung war, wurde sie mit großer Begeisterung von der Bevölkerung in Luxemburg begrüßt. Die Bauern, die Arbeiter und Teile der Bourgeoisie schlossen sich der Revolution an, eine Ortschaft nach der anderen sagte sich von der holländischen Herrschaft los und hisste die belgische Fahne, zahlreiche Anhänger der Revolution traten in den belgischen Staatsdienst und in die belgische Armee ein und nahmen an den Kämpfen teil, die ausbrachen, als Truppen des niederländischen Monarchen versuchten, Belgien zurückzuerobern, was allerdings scheiterte.

Bis zum 22. Oktober 1830 bekannten sich alle Dörfer und Städte in Luxemburg zur belgischen Revolution und zur Unabhängigkeit – mit Ausnahme der Hauptstadt, die von einer starken preußischen Garnison gehalten wurde, welche die Bürgerwehr entwaffnete und jede revolutionäre Kundgebung mit Waffengewalt verhinderte.

Die Luxemburger beschlossen freiwillig, sich Belgien anzuschließen, um die Holländer und die verhassten Preußen loszuwerden und demokratische Rechte und Freiheiten zu bekommen. Luxemburg, das sich aus einem luxemburgischen und einem wallonischen Teil zusammensetzte und viel größer war als das heutige Großherzogtum Luxemburg, wurde zwischen 1830 und 1839 zu einer belgischen Provinz, deren provisorische Hauptstadt Arlon sein sollte, solange die eigentliche Hauptstadt wegen der Anwesenheit der preußische Garnison nicht zur Verfügung stand.

Repression und Revolution

Doch die europäischen Großmächte England, Frankreich, Preußen, Österreich und Russland einigten sich im Londoner Vertrag von 1839 darauf, die Lostrennung Belgiens von Holland anzuerkennen, Luxemburg aber an den holländischen König Wilhelm I. zurückzugeben und die preußische Garnison als Statthalter des Deutschen Bundes in der Hauptstadt zu belassen. Eine Katastrophe war, dass Luxemburg acht seiner elf Distrikte – 4.320 Quadratkilometer und 160.000 Einwohner – an Belgien abgeben musste, da Wilhelm I. auf einer Angliederung eines größeren Teils von Limburg an die Niederlande bestand.

Es blieb beim Absolutismus, die wirtschaftlichen Verbindungen mit Belgien wurden gewaltsam unterbrochen, und der Monarch entschied über die Köpfe der Bauern, Arbeiter und Industriellen hinweg, Luxemburg 1842 an den preußisch-deutschen Zollverein anzuschließen und die bundesdeutsche Militärpflicht einzuführen, was für großen Unmut sorgte. Parallel dazu begann die Repression gegen die Luxemburger, die an der belgischen Revolution teilgenommen hatten, so dass viele sich nach Belgien absetzten. Die ab dem 12. Oktober 1841 gültige »landständische Verfassung für das Großherzogtum Luxemburg« war eine regelrechte Karikatur.

Angesichts dieser Entwicklung war es kein Wunder, dass in Luxemburg sofort Aufbruchstimmung herrschte, als am 24. Februar 1848 die Revolution in Paris ausbrach. In der Nacht zum 13. März wurden die ersten Plakate geklebt und Flugblätter in Briefkästen gelegt, die Schluss mit dem königlichen Absolutismus forderten, sowie eine demokratische Verfassung, Presse- und Versammlungsfreiheit, aber auch soziale Maßnahmen im Interesse der Arbeiterschaft.

Schneller als 1830 die belgische Fahne, wurde auf den Gemeindehäusern und Kirchen die französische als Zeichen der Revolution gehisst. Bei Manifestationen und in Petitionen wurden angesichts der großen Not vieler Arbeiter und Tagelöhner Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durch den Staat, staatliche Unterstützung für Arbeitsinvaliden, Steuererleichterungen für die arbeitende Klasse und erstmals auch ein gesetzlicher Mindestlohn sowie eine gesetzliche Kürzung der Arbeitszeit gefordert, die damals noch zwischen 14 und 15 Stunden täglich betrug. Auch die anschließende Repression durch die von Holländern befehligte Armee und die preußische Garnison vermochte den Freiheitswillen nicht zu brechen. Schließlich wurde auf Initiative der liberalen Bourgeoisie, die im Besitz der wirtschaftlichen Macht war und zu mehr politischer Macht drängte, eine Verfassung ausgearbeitet, der auch die Kreise, die bisher mit der holländisch-preußischen Fremdherrschaft paktiert hatten, ihre Zustimmung gaben und auf die der König der Niederlande und Großherzog von Luxemburg Wilhelm II. am 10. Juli 1848 den Eid ablegte.

Die demokratische Verfassung, die bürgerliche Grundrechte und -freiheiten garantierte, trat am 1. August 1848 in Kraft. Die meisten Forderungen, die von den Arbeitern gestellt worden waren, die erstmals als eigenständige Klasse in Erscheinung traten, blieben aber unerfüllt.

Mitstreiter von Marx

Luxemburg wurde oft auch viel später noch die aus der Zeit von 1775 bis 1814 stammende Bezeichnung »Département des Forêts« (Wälderdepartement) angehängt, um eine gewisse gesellschaftliche Rückständigkeit zu unterstellen. Anders als das eine gewisse Geschichtsschreibung in der Vergangenheit darzustellen versuchte, war Luxemburg jedoch Mitte des 19. Jahrhunderts keineswegs ein Land ohne Klassenkämpfe, auch wenn diese lange Zeit von der nationalen Frage überlagert wurden.

Zu diesem Zeitpunkt studierten Luxemburger aus bürgerlichen Kreisen an belgischen, französischen und deutschen Universitäten, und viele Arbeiter, Handwerker und Tagelöhner gingen für eine gewisse Zeit nach Lüttich (Liège), Brüssel oder Paris, wo sie mit revolutionären und kommunistischen Ideen in Kontakt kamen.

Als in Luxemburg Mitte März 1848 die ersten Plakate gegen den Absolutismus geklebt wurden und Arbeiter erstmals gesetzliche Arbeitszeitkürzungen und einen gesetzlichen Mindestlohn forderten, war wenige Wochen zuvor in London das »Manifest der Kommunistischen Partei« erschienen.

Friedrich Engels hatte zunächst im Auftrag der Pariser Kreisbehörde des Bundes der Kommunisten die »Grundsätze des Kommunismus« als Programmentwurf ausgearbeitet. In einem Brief vom 23./24. November 1847 hatte er Karl Marx gebeten, sich »das Glaubensbekenntnis« noch zu überlegen. »Ich glaube, wir tun am besten, wir lassen die Katechismusform weg und titulieren das Ding ’Kommunistisches Manifest’«. Wenige Tage später wurden Marx und Engels vom zweiten Kongress des Bundes der Kommunisten, der vom 29. November bis 8. Dezember 1847 in London tagte, beauftragt, das neue Programm auszuarbeiten.

An diesem Kongress nahm auch der Luxemburger Victor Tedesco teil, der zusammen mit Marx und Engels Delegierter aus Belgien war. Er kannte Marx, der offenbar selber nie in Luxemburg war, seit 1846, als er Kontakt zum Brüsseler Kommunistischen Korrespondenz-Komitee aufnahm, das im Frühjahr jenes Jahres gegründet worden war, um den ideologischen und organisatorischen Zusammenschluss der fortschrittlichen Vertreter der sozialistischen und Arbeiterbewegung in den verschiedenen europäischen Ländern voranzutreiben und die Gründung einer proletarischen Partei vorzubereiten.

Victor Tedesco wurde 1821 in der »Paschtoueschgaass« (Pastorengasse) in der Stadt Luxemburg in der Familie eines Verwaltungsangestellten geboren, besuchte das hauptstädtische Lyzeum und studierte anschließend in Liège an der »École des mines«, wo er als Sekretär des Studentenkomitees für bewaffneten Widerstand gegen den Absolutismus und für demokratische Veränderungen warb und gegen die Teilung Luxemburgs auftrat. Mit 21 Jahren – zu diesem Zeitpunkt studierte er Jura – trat er der Freimaurerloge »La parfaite intelligence et l’étoile réunies« bei, später dann der liberalen Partei. Dort gehörte er zu den Radikalen, die eine grundlegende Verbesserung der Arbeits- und Lebensverhältnisse der arbeitenden Bevölkerung forderten, bevor er sich dem kommunistischen Korrespondenz-Komitee anschloss, dann dem »Bund der Gerechten« beitrat, der sich Anfang Juni 1847 in London in »Bund der Kommunisten« umbenannte und seinen bisherigen Wahlspruch »Alle Menschen sind Brüder« in »Proletarier aller Länder, vereinigt euch!« abänderte.

Zu diesem Zeitpunkt tat Tedesco sich vor allem darin hervor, die Arbeit seines Freundes Karl Marx »Das Elend der Philosophie« zu verteidigen, eine der wichtigsten theoretischen Schriften des wissenschaftlichen Sozialismus, in welcher Marx die idealistische Methode Proudhons, dargelegt in dessen Werk »Die Philosophie des Elends«, kritisiert und als kleinbürgerliche Ideologie entlarvt, die darauf ausgerichtet war, die Arbeiterklasse durch kleine Reformen vom Kampf für die sozialistische Revolution abzuhalten. Nach der Veröffentlichung des »Manifests der Kommunistischen Partei« im Februar 1848 in London macht sich Tedesco daran, es ins Französische zu übersetzen. Das Manuskript, das die Polizei sicherstellte, als Tedesco im Juni 1848 verhaftet wurde, ist seither verschollen.

Am 26. Februar 1848 war Tedesco, inzwischen Anwalt, ein erstes Mal in Brüssel verhaftet und für zwölf Tage eingesperrt worden, nachdem ein Aufstand der Arbeiter, die es den erfolgreichen Revolutionären in Paris gleichtun wollten, von der Armee niedergeschlagen worden war. Doch die Arbeiterunruhen gingen weiter. Am 29. März 1848 versuchten fast 2.000 bewaffnete belgische Revolutionäre, die französische Revolution nach Belgien zu tragen. Auch dies wurde von der belgischen Armee vereitelt, und es folgte eine Verhaftungswelle im ganz Land. Zusammen mit 43 anderen Mitstreitern wurde Tedesco wegen Hochverrats im August 1848 in Antwerpen vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Drei Monate später wurde das Urteil in 20 Jahre Zuchthaus umgewandelt.

Während der Haftzeit in der berüchtigten Festung Huy schrieb Tedesco 1849 seinen »Catéchisme du prolétaire« (Katechismus des Proletariers), in welchem er mit Fragen und Antworten auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten in Belgien eingeht und die katastrophalen Wohn- und Arbeitsbedingungen der Arbeiter anprangert. Die Schrift geriet allerdings schon bald in Vergessenheit.

Tedesco kam nach fünfeinhalb Jahren frei, aber die Haftzeit war nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, sondern hatte seinen revolutionären Optimismus und seine Tatkraft gebrochen. Er ließ sich als Rechtsanwalt in Arlon nieder, wurde für die Liberalen in den Gemeinderat der Stadt sowie in den Provinzialrat der Provinz Luxemburg gewählt und half vielen von Armut bedrohten Mitbürgern finanziell. Von der Revolution und seinen marxistischen Freunden hatte er sich jedoch endgültig verabschiedet. Er starb 1897 im Alter von 75 Jahren und ist in Arlon begraben.

Kämpfer in Frankfurt am Main

Erinnert sei hier auch an Wilhelm Leibfried. Er wurde am 15. Juli 1923 in Trier geboren und wanderte mit 19 Jahren, mit der Genehmigung der preußischen Behörden aus Trier, zu seiner Familie nach Remich in Luxemburg aus, studierte an der Universität Heidelberg und arbeitete ab dem 21. April 1847 als Rechtsanwalt in Luxemburg. Dort schloss er sich der Freimaurerloge an, der er aber schon ein Jahr später wieder den Rücken kehrte, zusammen mit anderen Liberalen und revolutionären Demokraten. Unter ihnen war sein Freund Karl-Theodor André, der Urheber jener Proklamation, die drei Wochen nach dem Beginn der Revolution in Paris, in der Nacht zum 13. März 1848 ihren Weg in Form von Flugblättern in die Briefkästen in Luxemburg gefunden hatte und in der eine demokratische Verfassung, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und Arbeit statt öffentlicher Almosen gefordert wurde.

Teilnehmer an den revolutionären Ereignissen in Luxemburg zwischen März und Juli 1848, finden wir Wilhelm Leibfried im September beim revolutionären Aufstand in Frankfurt am Main wieder. Als am 17. September 1848 preußische Truppen Frankfurt besetzten, wurden einen Tag später an vielen Punkten der Stadt mehr als 40 Barrikaden errichtet, Eisenhandlungen, Waffenlager und das Zeughaus wurden gestürmt, während die Stadtwehr sich zum großen Teil auf die Seite der revolutionären Arbeiter und Handwerker stellte.

Leibfried wurde verhaftet, bevor die preußischen Truppen zum Sturm auf die Barrikaden ansetzten. Während der Vernehmungen am 6. und 12. Oktober stritt er eine Teilnahme am Aufstand ab, doch bei der Durchsuchung wurden bei ihm – wie aus der Untersuchungsakte hervorgeht – »in einem Reisetäschchen zwei geladene Terzerolen, ein Viertel Schießpulver, eine Tüte mit Pulver, sowie ein Dolch« gefunden. In seiner Wohnung wurde zudem eine geladene Flinte mit gespanntem Hahn und aufgesetztem Zündhütchen gefunden. Eine Zeugin sagte aus, sie habe ihn am Fenster mit geladener Finte gesehen, so als wolle er die vor dem Haus errichtete Barrikade verteidigen. Da ihm eine unmittelbare Teilnahme am Aufstand aber nicht nachgewiesen werden konnte, wurde er am 3. November 1848 freigelassen und kehrte nach Luxemburg zurück.

Während der nachfolgenden Jahrzehnte trat Wilhelm Leibfried insbesondere als finanzieller Unterstützer der sozialdemokratischen Bewegung in Deutschland, Österreich und Luxemburg in Erscheinung, insbesondere nach dem Sozialistengesetz von 1878 und dem Verbot der Sozialdemokratischen Partei im Deutschen Reich, aber auch später (1890), als es darum ging, die Teilnahme der Sozialdemokraten an den Wahlen zu finanzieren und noch später (ab 1899), als in Luxemburg eine Aktiengesellschaft gegründet wurde, um eine erste »Maison du Peuple« (Haus des Volkes) in der Stadt Esch/Alzette zu schaffen. Er soll zudem 1891, vom 16. bis 22. August, als Beobachter am Kongress der Zweiten Internationale in Brüssel teilgenommen haben.

Als Leibfried am 1. März 1905 in Luxemburg verstarb, wo er auch begraben ist, hieß es im Nachruf der sozialdemokratischen Zeitung Der Arme Teufel vom 12. März: »... dem Kämpfer des internationalen Sozialismus und der Arbeiterbewegung, dem Vorbild unerschütterlicher Überzeugungstreue und Opferfreudigkeit im Kampfe für Freiheit und Volksrecht, welches Leibfrieds Ziel gewesen, dem wollen wir nachfolgen, wollen weiter kämpfen zum Wohle der gesamten Proletarierklasse!«

Erst 70 Jahre nach den revolutionären Ereignissen von 1848 kam es in Luxemburg unter dem Einfluss der Oktoberrevolution in Russland und der Novemberrevolution in Deutschland erneut zu einer revolutionären Bewegung, in der die Berg- und Hüttenarbeiter die Hauptrolle spielten und wichtige politische und soziale Errungenschaften durchsetzten, darunter das allgemeine Wahlrecht und der Achtstundentag. Zu einem revolutionären Umsturz und einer Vergesellschaftung der kapitalistischen Produktionsmittel kam es jedoch nicht. Als die revolutionäre Bewegung bereits abflaute, wurde am 2. Januar 1921 die Kommunistische Partei Luxemburgs gegründet – die einzige Partei, die sich bis heute programmatisch am »Manifest der Kommunistischen Partei« von Karl Marx und Friedrich Engels orientiert, die kapitalistische Ausbeuterordnung abschaffen und durch sozialistische Verhältnisse ersetzen will.