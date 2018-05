Die gerettete Bibliothek

Marx: »In Manufaktur und Handwerk bedient sich der Arbeiter des Werkzeugs, in der Fabrik dient er der Maschine.« (MEW, Band 23, Seite 445) – Arbeiter an einer Drehmaschine in Noida bei Neu-Delhi, November 2014 Foto: Anindito Mukherjee/REUTERS

Nach dem Tod von Karl Marx 1883 wurden sein schriftlicher Nachlass und seine Bibliothek im wesentlichen Friedrich Engels (1820–1895) übergeben. Der engste Freund und Mitstreiter von Marx legte in seinem Testament fest, wie alles gesichert werden sollte. Aus unterschiedlichen Gründen musste der Bestand an Manuskripten aufgeteilt werden, insbesondere der Briefwechsel, den Marx’ Töchter übernahmen. Was davon in den Besitz von Laura Lafargue (1845–1911) gelangte, wurde von ihren Erben überwiegend dem Institut für Marxismus-Leninismus in Moskau übergeben.

Der andere Bestand, wie auch die Bibliothek von Marx und Engels, wurde in Berlin aufbewahrt und befand sich Ende 1932 im Parteiarchiv der SPD. Das Parteiarchiv und damit auch ein zentraler Teil des Nachlasses stand damit ab dem 30. Januar 1933 in Gefahr, von der Naziregierung beschlagnahmt zu werden. Die Bibliothek konnte nicht komplett vor deren Zugriff gerettet werden. Es gelang zunächst nur, eine Anzahl von Büchern und Manuskripten über die französische Botschaft nach Paris zu bringen.

In der DDR wurde nach dem Verbleib der Bücher geforscht, u. a., weil in ihnen, vor allem denen von Marx, zahlreiche Randnotizen zu finden sind. Die Ergebnisse der Suche sind im Band IV/32 der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) veröffentlicht. Dort ist angeführt, in welchen der aufgefundenen Bände solche Anmerkungen stehen.

Für den persönlichen Nachlass von Marx und Engels (Manuskripte, Entwürfe und Korrespondenz beider) hatte der SPD- Parteivorstand nur eine vorläufige Lösung gefunden. Ein umfangreicher Bestand wurde in der Werkstatt eines zuverlässigen Genossen – eines Tapezierers – in Berlin versteckt. Dieser Mann war ein Freund des SPD-Vorsitzenden Otto Wels (1873–1939, Parteivorsitzender von 1919 bis zu seinem Tod im Exil, jW), als Sozialdemokrat also bekannt, und eben deswegen drohten Hausdurchsuchungen durch die SA. Ein sicheres Depot zu finden war dringend notwendig.

Dänische Kontakte

Gerhard Breitscheid (geb. 1903), ein Sohn des führenden SPD-Mitglieds Rudolf Breitscheid (1874–1944, wurde 1940 von Vichy-Frankreich an die Gestapo ausgeliefert, starb bei einem US-Luftangriff auf das Konzentrationslager Buchenwald, jW), fand eine vorläufige Lösung. Er war seit seiner Schulzeit mit dem seinerzeit bekannten Schriftsteller Gerhard Salomon (1903–1956, schrieb unter dem Pseudonym Hans Roger Madol, jW) befreundet. Salomon hatte mit seinen Veröffentlichungen gut verdient und ein Antiquariat in Berlin eröffnet, in dem sein Vater als Geschäftsführer arbeitete. Für einen anderen Teil seines Vermögens hatte er das Gutshaus Gammel Avernæs auf der dänischen Insel Fünen gekauft. Breitscheid versteckte den Nachlass von Marx und Engels in seinem auf Manuskripte spezialisierten Geschäft. Salomon lief aber als Jude Gefahr, von der SA überfallen zu werden, das Archiv durfte deshalb nicht in seiner Obhut verbleiben. Er verlangte von Gerhard Breitscheid daher, die Manuskripte anderswo unterzubringen. Dem stimmte der SPD-Vorstand zu.

Der junge Breitscheid war Anfang Mai gewarnt worden, dass seine Festnahme unmittelbar bevorstand, und floh umgehend nach Dänemark. Er hatte dort mehrere Kontaktpersonen, u. a. den früheren dänischen Abgeordneten im deutschen Reichstag, Hans Peter Hanssen (1862–1936), der nach der Grenzänderung zwischen Deutschland und Dänemark seit 1920 im nun dänischen Nordschleswig wohnte. Wichtiger war allerdings seine Beziehung zum sozialdemokratischen Politiker und späteren Parteivorsitzenden Hans Hedtoft (1903–1955). Kurz nach seiner Ankunft in Dänemark wandte Breitscheid sich an ihn, und da dieser schon begonnen hatte, deutschen sozialdemokratischen Emigranten zu helfen, verstand sich dieser Schritt von selbst. Hedtoft war auch in der dänischen Organisation des sogenannten Matteotti-Komitees (benannt nach Giacomo Matteotti, 1875–1924, Generalsekretär des italienischen Partito Socialista Unitaria, von Faschisten ermordet, jW) tätig. Dessen Zweck war es, Sozialdemokraten, die von den regierenden Rechtsparteien überall in Europa verfolgt wurden, beizustehen.

Hedtoft kannte aus seiner Zeit als Vorsitzender des sozialdemokratischen Jugendverbandes (DsU) junge Genossen in Deutschland, mit denen er nun ein Hilfsnetzwerk aufbaute. In die illegale Zusammenarbeit band er nur wenige Menschen ein. Zu ihnen gehörte das Ehepaar Frieda und Carl Uffe Andersen aus Hadersleben. Letzterer war Anfang der 1930er Jahre Kreisvorsitzender des DsU in Nordschleswig. Außerdem Robert Huhle (1907–2011), Journalist der sozialdemokratischen Zeitung in Nordschleswig, und insbesondere der Eisenbahner Aage Lassen in Padborg, der jedoch nicht in der DsU aktiv gewesen war. Huhle wie auch Andersen sprachen fließend Deutsch, was es beiden ermöglichte, sich in Deutschland zu bewegen, ohne aufzufallen.

Mehrere Personen in sowohl Dänemark als auch in Deutschland beteiligten sich an der antifaschistischen Arbeit, nur wenige von ihnen längere Zeit. Der Druck war so groß, dass viele von ihnen psychische Schäden davontrugen. Von wesentlicher Bedeutung war, dass Hedtoft aus der Zeit in der DsU wusste, dass er sich auf die oben Erwähnten verlassen konnte. Ihrerseits arbeiteten diese mit Parteifreunden in der deutschen Stadt Flensburg und Umgebung zusammen. Andere südschleswigsche Sozialdemokraten, die deutschen Flüchtlingen halfen, nach Dänemark zu kommen, sammelten gleichzeitig Material über die Verhältnisse in Nazideutschland, das von der Exilführung der SPD weiterverbreitet wurde. In der umgekehrten Richtung wurden illegale sozialdemokratische Zeitungen und andere Drucksachen nach Deutschland gebracht. An dieser Tätigkeit im deutsch-dänischen Grenzgebiet beteiligte sich der SPD-Genosse Wilhelm Schmehl (1892–1962) und weitere Mitglieder der sozialistischen Jugendorganisationen. Mehrere von ihnen mussten während des Sommers 1933 flüchten.

Reise nach Berlin

Wie einem Brief Hedtofts an Gerhard Breitscheid vom 31. Mai 1933 zu entnehmen ist, erhielt Carl Uffe Andersen eine Legitimation für die Abholung des Marx-Engels-Nachlasses. Er reiste Anfang Juni nach Berlin, wo ihm zwei große Koffer ausgehändigt wurden. Nach der Abreise Andersens fand Salomon noch einzelne Mappen, die übersehen worden waren. Es ist unklar, ob sie von ihm selbst nach Avernæs gebracht wurden oder ob er als Drucksachen dorthin schickte. Breitscheid nahm sie jedenfalls in Avernaes entgegen und leitete sie umgehend weiter oder übergab sie persönlich an Hedtoft. Die Vorwürfe, die nach 1945 gegen Salomon erhoben wurden, er habe Manuskripte aus dem Nachlass entwendet, können nicht überzeugend untermauert werden.

Andersen konnte, als er Ende der 1960er Jahre nach seiner Reise befragt wurde, sich nicht mehr erinnern, ob er die beiden Koffer nach Kiel oder nach Flensburg aufgegeben hatte. Er neigte dazu, Flensburg als sein Ziel angegeben zu haben – jedoch war er sich sicher, dass er nach der Ablieferung nichts mehr mit diesem Rettungseinsatz zu tun hatte. Andere auf Erinnerungen aufbauende Untersuchungen kommen zu der Auffassung, dass Kiel der Zielort war. Jedoch ist dabei zu bedenken, dass mehrere der bis dahin führenden Kieler Sozialdemokraten Mitte Mai 1933 verhaftet worden waren und neue Widerstandsgruppen erst im Aufbau begriffen waren. Sie haben möglicherweise das Material von Kiel nach Flensburg verbracht. Auf jeden Fall wäre es zu gefährlich gewesen, mit zwei großen Koffern direkt über die Grenze zu fahren.

Der Historiker Paul Mayer (1898–1970) vertrat in seiner Arbeit über das SPD-Archiv 1967 die Auffassung, dass die Koffer nach Kiel gebracht wurden und der Inhalt auf Fischer- und Faltbooten weiter transportiert wurde. Diese Einschätzung hat vielleicht ihre Wurzel in Informationen des früheren Vorsitzenden des »Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold« in Schleswig-Holstein und führenden Sozialdemokraten, Richard Hansen (1887–1976). Er stand unmittelbar nach dem 30. Januar 1933 an erster Stelle bei der Reorganisation der SPD in Schleswig-Holstein, musste jedoch Mitte Mai nach Dänemark emigrieren – er entging nur knapp einer Verhaftung. Erst am 26. Mai gelangte er nach Kopenhagen, die Tage zwischen der Flucht und der Ankunft dort hatte er in Nordschleswig verbracht, wo er versuchte, ein lokales Netzwerk zur Unterstützung der illegalen Arbeit in Schleswig-Holstein aufzubauen. In dieser Zeit hatten Breitscheid und Hedtoft sich schon auf eine Vorgehensweise geeinigt, wie der Nachlass aus Berlin nach Dänemark transportiert werden könnte. Hansen hatte in diesen Tagen keinen Überblick über die gesamte grenzüberschreitende Tätigkeit – insbesondere wusste er höchstwahrscheinlich nichts von den Marx-Engels-Dokumenten, die Anfang Juni 1933 aus Berlin geholt wurden. Vieles deutet darauf hin, dass nur Hedtoft, Andersen und Breitscheid in diese Aktion eingeweiht waren. Nachdem der Archivteil in Flensburg angekommen war, war vor allem Schmehl für den weiteren Transport verantwortlich. Sowohl Hedtoft als auch Breitscheid hatten damals gute Gründe, diese Aktion völlig geheimzuhalten.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Koffer in Flensburg abgeliefert wurden (eventuell mit einer Zwischenstation in Kiel), ist groß. Von dort aus könnten Teile des Archivs in verschiedener Weise weitertransportiert worden sein, u. a. mit Faltbooten, mit denen die Flensburger Förde zum dänischen Ort Kollund hin überquert wurde. Dort hatte die Jugendabteilung der Angestelltengewerk­schaft in Flensburg übergangsweise ein permanentes Zeltlager. Am wahrscheinlichsten ist es jedoch, dass der grösste Teil des Nachlasses so, wie er von Andersen in Berlin abgeholt und nach Flensburg transportiert worden war, in kleinere Pakete aufgeteilt wurde. Unterwegs von Berlin nach Dänemark suchte Andersen alte Freunde auf, die aber aus Furcht eine Unterstützung ablehnten. Dennoch bewältigte Andersen die Fahrt.

Wanderungen im Grenzgebiet

Eine weitere Möglichkeit war, die Pakete einzeln über die Landesgrenze zu tragen, und wahrscheinlich ist der größte Teil des Archivs auf diesem Weg nach Dänemark gekommen. Es traf sich gut, dass Schmehl einige grenznahe kleine Seen gepachtet hatte, die von Mooren und Sümpfen umgeben waren, d. h. er kannte sich mit den Wegen und Pfaden in diesem Gebiet aus. Später brachte er heimlich mehr als hundert Flüchtlinge mit unterschiedlichem politischen und religiösen Hintergrund nach Dänemark.

Es ist nicht bekannt, wo er in Nordschleswig die Pakete abgab, aber wahrscheinlich war Aage Lassen der erste Empfänger; er schickte sie weiter nach Sonderburg oder nach Gammel Avernæs. Dort holte Breitscheid die Pakete ab und übergab sie Hedtoft, der sie zunächst in einem Tresor in der Arbeiterbank in Kopenhagen unterbrachte. Schmehl führte seine illegale Tätigkeit weiter, auch nachdem die Handschriften sicher nach Dänemark gekommen waren. Erst im April 1940, nach der Besetzung Dänemarks durch die Wehrmacht, wurde er verhaftet, aber »nur« zu einer Gefängnisstrafe von 18 Monaten verurteilt.

Bestandsaufnahme

Ein anderer deutscher Emigrant, der sozialdemokratische Redakteur und Reichstagsabgeordnete Karl Raloff (1899–1976) aus Hannover, hatte 1921/1922 gute Kontakte zu Mitgliedern der DsU, u. a. zu Hans Hedtoft, geknüpft. Er erhielt sie aufrecht und publizierte in der sozialdemokratischen Presse Dänemarks. Im August 1933 musste er aus Deutschland fliehen, im Dezember 1933 holte Carl Uffe Andersen Raloffs Familie illegal nach Dänemark. Nach seiner Ankunft schrieb er unter dem Pseudonym Karl Ehrlich zwei Broschüren über die Verhältnisse in Deutschland nach der »Machtergreifung« durch die NSDAP. 1936 wurde Raloff auf Teilzeit als Leiter der Bibliothek und des Archivs im Haus des Gewerkschaftsbundes (ABA) in Kopenhagen angestellt.

Von der Exilleitung der SPD in Prag bekam er den Auftrag, eine Bestandsaufnahme des Archivs von Marx und Engels in Kopenhagen durchzuführen. Zu diesem Zweck erhielt er ein Verzeichnis über den Inhalt der Koffer (die sogenannte Liste I und die Liste II). In einem Bericht an die SPD-Exilführung teilte er im Februar 1934 mit, dass der Inhalt der Pakete nicht mit den Verzeichnissen übereinstimme. Aus einem Artikel von Jürgen Rojahn im Marx-Engels-Jahrbuch 2012/2013 ist bekannt, dass das Verzeichnis von Marek Kriger, Mitglied der polnischen Sozialdemokratie, 1932 erarbeitet worden war. Einerseits fand Raloff im Archiv einige Manuskripte vor, die nicht in dem Verzeichnis aufgelistet waren, andererseits fehlten mehrere Teile der Vorarbeiten zu den ökonomischen Manuskripten von Marx. Es hat sich jetzt gezeigt, dass die Archivleitung in Berlin Kriger erlaubt hatte, sich Teile der Manuskripte für seine eigenen Studien auszusuchen. Diese Dokumente (u. a. die Manuskripte »Zur Kritik der politischen Ökonomie« – 23 Hefte – von August 1861 bis Juni 1863 und die »Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie« verkaufte Kriger später an das Moskauer Institut für Marxismus-Leninismus (IML), wo sie noch heute vorhanden sind.

1936 begannen Verhandlungen zwischen dem Institut und dem Parteivorstand der SPD über Fragen der Aufbewahrung und Sicherung des Nachlasses von Marx und Engels im IML oder alternativ über dessen Ankauf. Der Parteivorstand erwog auch, das Archiv zu verkaufen – jedoch nicht nach Moskau, sondern womöglich an ein skandinavisches Parteiarchiv.

Aus diesem Grund besuchte eine Zwei-Personen-Delegation aus Moskau, bestehend aus Nikolai Bucharin (1888–1938, nach einem Schauprozess erschossen, jW) und Wladimir Adoratski (1878–1945, russischer Historiker, unter seiner Leitung erschienen 15 Bände der ersten Marx-Engels-Gesamtausgabe auf Russisch, acht auf Deutsch, jW), im März 1936 Kopenhagen. Sie wollten sich einen Eindruck von den dort deponierten Manuskripten verschaffen. Die beiden hielten sich über eine Woche im Haus des Gewerkschaftsbundes auf und legten nach der Rückkehr einen Bericht in Moskau vor. Jedoch wurde der Kauf aus verschiedenen Gründen nicht verwirklicht, vor allem wegen politischer Gegensätze. Die Schauprozesse gegen Bucharin und andere alte Bolschewiki waren mit ein Grund für den Abbruch der Verhandlungen.

In der Zwischenzeit hatte sich ein anderer Interessent gemeldet. Das Internationale Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam (IISG) war 1935 mit Unterstützung der niederländischen Arbeiterversicherungsgesellschaft gegründet worden und konnte einen angemessenen Kaufpreis anbieten. Die politische Tätigkeit der SPD konnte damit im Exil weitergeführt werden. Gleichzeitig wurde garantiert, dass das Material in Amsterdam zugänglich sein würde. Dieser Handel wurde verwirklicht und Ende Mai 1938 der Bestand sicherheitshalber auf dem Seeweg von Kopenhagen nach Amsterdam transportiert. Vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges brachte das IISG u. a. diese Sammlung nach Großbritannien und holte sie nach 1945 zurück. Dort befindet sie sich jetzt und ist vor wenigen Jahren digitalisiert worden.

Die Bemühungen einer Reihe von jungen Sozialdemokraten beiderseits der deutsch-dänischen Grenze in dieser Zeit, verdienen größte Hochachtung. Sie retteten nicht nur den größten Teil der persönlichen Nachlässe von Marx und Engels, sie verhalfen auch Menschen, die von den Nazis gesucht wurden, aus Deutschland zur Flucht. Sie taten dies ohne Rücksicht auf ihre persönliche Sicherheit, sie taten es, weil es ihrer internationalistischen Überzeugung entsprach, so zu handeln.