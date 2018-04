Daten und Fakten zur Streikkultur

Vorheriges

1 . von 5 Fotos

Nächstes

Unterschiedliche Arbeitskampfkultur

Die Streikfreudigkeit der französischen Lohnabhängigen dürfte allgemein bekannt sein. So fielen dort zwischen 2007 und 2016 im Jahresdurchschnitt je 1.000 Beschäftigte 123 Arbeitstage aufgrund von Arbeitsniederlegungen aus. Zum Vergleich: Die deutschen Streikmuffel kamen im gleichen Zeitraum lediglich auf sieben und die Beschäftigten in Österreich gar nur auf zwei arbeitskampfbedingte Ausfalltage. Ganz anders sieht es beim gewerkschaftlichen Organisationsgrad aus: Da liegen die französischen Arbeiter und Angestellten mit nur acht Prozent im internationalen Vergleich ganz weit hinten. In der BRD sind immerhin 18 Prozent der Beschäftigten in einer Gewerkschaft. Das ist aber bei weitem kein Spitzenwert. So ist etwa in Österreich fast jeder vierte Lohnabhängige Gewerkschaftsmitglied. In Dänemark und Schweden sind es sogar mehr als zwei Drittel der Arbeiter und Angestellten. Interessant ist hier, dass die gut organisierten Dänen nach den Franzosen die meisten streikbedingten Ausfalltage pro 1.000 Beschäftigte verbuchen können, während die Schweden mit fünf Tagen noch hinter der BRD landen. Letzteres dürfte freilich an der starken sozialpartnerschaftlichen Ausrichtung der schwedischen Gewerkschaften liegen.

Informationen zum Deutschen Gewerkschaftsbund

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist der Dachverband der Einzelgewerkschaften. Er wurde am 12. Oktober 1949 in München gegründet und gilt als Nachfolger des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB), der 1933 von den Nazis zerschlagen wurde. Die Mitgliedsorganisationen sind seit der Gründung dem Prinzip der Einheitsgewerkschaft verpflichtet. Im Gegensatz zu Ländern wie Frankreich, Spanien oder Griechenland gibt es unter dem Dach des DGB keine politischen Richtungsgewerkschaften. Dies wird offiziell mit der Spaltung der Arbeiterbewegung in Sozialdemokraten und Kommunisten in der Weimarer Republik begründet, die die Gewerkschaften geschwächt und somit zum Aufstieg des Faschismus beigetragen habe. Der DGB hatte bisher aber ausschließlich Vorsitzende mit SPD-Parteibuch, was die enge Bindung an die Sozialdemokratie verdeutlicht. Auch der aktuelle Vorsitzende, Reiner Hoffmann, ist SPD-Mitglied.

Bei der Gründung 1949 gehörten dem DGB 16 Gewerkschaften an. Im Jahr 1978 schloss sich mit der Gewerkschaft der Polizei (GdP) eine weitere an. In der Folgezeit entstanden durch Fusionen Großgewerkschaften: 1989 schlossen sich die IG Kunst, Kultur und Medien und die IG Druck und Papier zur IG Medien zusammen. Diese ging später in Verdi auf. 1996 fusionierten die IG Bau, Steine, Erden und die Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft zur IG Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU). 1997 wurde aus der IG Bergbau und Energie, der IG Chemie, Papier, Keramik und der Gewerkschaft Leder die IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) geschmiedet. 1998 und 2000 schluckte die IG Metall die Holz- und die Textilgewerkschaft. Die vorläufig letzte Großfusion fand im Jahr 2001 statt, als sich vier DGB-Gewerkschaften sowie die Deutsche Angestelltengewerkschaft (DAG) zur Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) zusammenschlossen. Ende 2010 vereinigten sich dann noch die beiden Eisenbahnergewerkschaften Transnet und GDBA zur Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Neben den bereits erwähnten Organisationen gehören dem DGB aktuell auch noch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) an.