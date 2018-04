Einfach weitermachen

Hausbesuch für höhere Löhne: In Oklahoma City besetzten Lehrer den Regierungssitz des gleichnamigen Bundesstaates (3. April) Foto: Nick Oxford/Reuters

Ende März gestand das Parlament im US-Bundesstaat Oklahoma den Lehrern 6.100 Dollar mehr Lohn im Jahr zu. Doch anschließend geschah etwas bemerkenswertes: Am 2. April traten die Lehrkräfte trotzdem für zwei Wochen in den Streik, um ihre Forderungen nach 10.000 Dollar mehr Gehalt und mehr Geld für Bildung durchzusetzen. Das Ergebnis: Im US-Staat Kentucky fließen ab 2019 Millionen mehr in die Schulen. Mit wilden Streiks – einer in den USA illegalen Arbeitskampfform – und Besetzungen des Parlamentsgebäudes in Frankfort, der Hauptstadt Kentuckys, erzielten die Beschäftigten Zugeständnisse. Angesichts der Welle von Aktionen in weiteren Bundesstaaten reichten Proteste vor Schulbeginn aus, um den Gouverneur von Arizona dazu zu bewegen, den Lehrern Lohnerhöhungen von zwanzig Prozent bis zum Jahr 2020 zu versprechen.

Angestoßen wurde die Streikbewegung durch einen neuntägigen Ausstand aller Schulbeschäftigten in West Virginia. Dieser war nach dortigem Recht ebenfalls illegal. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundesstaates erkämpften Anfang März eine allgemeine Lohnerhöhung von fünf Prozent – nicht nur an den Schulen. »Wir wussten nicht, dass wir eine Arbeiterbewegung entzünden würden«, resümierte Olivia Morris, Lehrerin in West Virginia, rückblickend bei einer Konferenz von linken Gewerkschaftern Anfang April in Chicago. Rund 3.000 Personen nahmen an diesem Kongress der Zeitschrift Labor Notes teil.

Wäre es nach der Gewerkschaftsführung gegangen, dann wäre der Streik in West Virginia mit vagen Zusagen nach drei Tagen zu Ende gewesen. In allen 55 Bezirken West Virginias beschlossen die Beschäftigten in den Schulen jedoch, einfach weiter zu machen. Ihr Erfolgsrezept: Organisiert von linken Aktivisten, etwa von den »Democratic Socialists of America«, wurde ein Netzwerk über die sozialen Medien aufgebaut. Das ermöglichte den Lehrern an der Basis, selbst miteinander zu kommunizieren und einen entsprechenden Aufruf zu verbreiten.

Dieses Modell machte Schule: »Wir haben einfach eine Facebook-Seite gestartet«, erklärte Nema Brewer, Beschäftigte der Schulbehörde in Lexington/Kentucky gegenüber junge Welt, »wir wollten sehen, was passiert«. Anfang März wurde ein »Sick Out«, ein Tag kollektiver Krankmeldungen diskutiert. Zu diesem Zeitpunkt, »als wir 6.000 Mitglieder hatten, rief mich mein Gewerkschaftspräsident an und fragte, was hier vorgehe?«, berichtet Brewer, selbst Mitglied in der Kentucky Education Association (KEA). »Er sagte, es gebe keine Grund für diesen ›Sick Out‹«, so Brewer. Die Basis sah das anders: »Wir hätten nicht dazu aufgerufen, wenn es keinen Grund gegeben hätte!« In 25 von 120 Bezirken Kentuckys folgten Lehrer damals dem Aufruf und meldeten sich arbeitsunfähig. Mittlerweile hat die entsprechende Facebook-Gruppe 40.000 Mitglieder und organisierte bereits weitere »Sick Outs« und Proteste. In allen Distrikten und Bezirken vernetzten sich die Lehrkräfte. »Dort kennen sich die Leute«, so Brewer, was es erlaube, die Bewegung unter Kontrolle der Beschäftigten zu halten. Politiker, die sich in den sozialen Netzwerken anschließen wollten, wurden hingegen darauf hingewiesen, dies zu unterlassen.

Nema Brewer weiß, »wir brauchen die Hilfe der Gewerkschaft«, aber sie möchte auch nicht »herumkommandiert« werden. Die Vorstellung, selbst die Gewerkschaft zu verändern, scheint offenbar noch weit entfernt.

Auch Rebecca Garelli und Dylan Wegela haben eine Facebook-Seite aufgezogen. Sie sind Mitglieder der Bildungsgewerkschaft Arizona Education Association (AEA). »In meinem Unterricht haben wir Lehrbücher, die Barack Obama noch als Senator beschreiben«, berichtete Wegela auf der Labor Notes-Konferenz. »Es gibt immer noch Klassen, die keinen Mathelehrer haben«. Wegela und Garelli sind stolz auf die relative Unabhängigkeit der Basis. »Wir steuern dieses Unterfangen«, betonte Garelli. Die AEA erkenne das an und gebe ihnen Unterstützung. Die Gewerkschaft werde ihnen bei den Verhandlungen unter die Arme greifen, schließlich seien sie keine ausgebildeten Verhandlungsführer.

Die Bildungsbeschäftigten sahen sich zahlreichen Attacken ausgesetzt. »Ich garantiere, dass heute irgendwo in Kentucky ein Kind sexuell misshandelt wurde, das zu Hause gelassen wurde, da niemand da war, nach ihm zu schauen«, hetzte etwa Kentuckys Gouverneur Matt Bevin gegen die streikenden Lehrer. Ein Netzwerk rechter Denkfabriken, das »State Policy Network«, startete gar eine von der Zeitung The Guardian aufgedeckte Kampagne, unter dem Motto »Wie spricht man am besten über die Lehrerstreiks«. Die beste Angriffslinie sei, einfach zu behaupten, »Lehrerstreiks schaden Kindern und Familien mit niedrigem Einkommen«, so das Netzwerk. Außerdem, so die »Argumentation«, sollten doch einfach gute Lehrer mehr Geld bekommen – und die anderen weniger. Finanziert wird das Netzwerk unter anderem von der Milliardärsfamilie DeVos. Betsy DeVos ist die aktuelle Bildungsministerin im Kabinett von US-Präsident Donald Trump. Gegen die rechte Propaganda setzten die Aktivisten auf praktische Solidarität. Über die Facebook-Seiten organisierten sie in allen Bezirken Essen für Kinder, deren Unterricht ausfiel. Zahlreiche ärmere Kinder sind auf das Schulessen angewiesen.

Die Lehrerproteste nehmen durchaus Bezug auf militante Gewerkschaftstraditionen. So knüpfen sie an die kämpferischen Traditionen der Gewerkschaftsbewegung in den Bergwerken an, etwa an die »Kohlekriege« in West Virginia. So entdecken die Aktivisten die Vergangenheit wieder. Nema Brewer, die sich selbst als »zufällige Aktivistin« bezeichnet und bisher nicht aktiv war, führt aus: »Mein Vater war ein Bergarbeiter. Mein Vater war ein Gewerkschaftsführer. Er ist älter, er ist ausgelaugt. Ich spürte, ich kann das jetzt tun. Ich habe Gewerkschaftsblut.« Optimistisch blickt sie nach vorn: »Die Arbeiterbewegung kann ein großes Comeback hinlegen.«