Jenseits des Standesdenkens

Gegen die Misere im polnischen Gesundheitssystem: Protestlager von Assistenzärzten im Universitätskinderkrankenhaus Warschau (25. Oktober 2017) Foto: Jacek Bednarczyk/PAP/dpa

Im letzten Spätherbst zeigten Polens Medien ungewohnte Bilder. Junge Leute in weißen Arztkitteln auf Luftmatratzen: ein Hungerstreik sogenannter Residenzärzte. So werden in Polen junge Mediziner nach dem Examen, die an Krankenhäusern ihre Facharztausbildung machen, genannt. Letztere dauert bis zu sechs Jahre, ist mäßig bezahlt – umgerechnet erhalten die jungen Ärzte knapp 1.000 Euro brutto, netto entspricht das 600 bis 700 Euro – und setzt die »Residenten« unter ständigen Druck sozialer Fügsamkeit.

Dieser Druck entfaltet sich im chronisch unterfinanzierten polnischen Gesundheitswesen vor allem deshalb, weil die Krankenhausdirektoren den Großteil der laufenden Arbeit mit den Patienten auf diese Nachwuchskräfte abwälzen, die wiederum auf das Wohlwollen ihrer Chefs angewiesen sind, um ihre Ausbildung abschließen zu können. Die Folge: Die Ärzte machen zusätzliche Bereitschaftsdienste, teilweise in mehreren Kliniken, um über die Runden zu kommen. Solche Bereitschaften werden aus einem anderen Topf und wesentlich besser vergütet. Aber die ständigen Zusatzschichten und Überstunden zu allen Tages- und Nachtzeiten schlauchen natürlich.

Der konkrete Anlass für den Protest im letzten Winter war dramatisch: mehrere Todesfälle überarbeiteter Ärzte nach 48 oder 72 Stunden Dauerdienst. Die Mediziner waren am Arbeitsplatz einfach zusammengeklappt. Die Organisation des Protests lief über die sozialen Netzwerke. Ohne Verbindung zu den etablierten Gewerkschaften entstand eine »Vereinigung der Residenzärzte«, die mit der Regierung verhandelte. Anfang November begann der Hungerstreik, zunächst nur in einem Warschauer Kinderkrankenhaus, später auch in anderen Städten. Hauptforderung: Die Regierung solle die Aufwendungen für das öffentliche Gesundheitswesen um die Hälfte von jetzt 4,3 bis zum Jahr 2020 auf 6,8 Prozent des Sozialprodukts erhöhen. Anfang Februar wurde die akute Phase der Proteste abgeschlossen. Die konservative Regierung sagte zu, die Finanzierung des Gesundheitswesens auf sechs Prozent des Sozialprodukts zu erhöhen – allerdings erst bis 2024. Materiell hat sich der Staat damit im Wesentlichen durchgesetzt. Im EU-Durchschnitt geben die Mitgliedsländer etwa acht Prozent ihres Bruttosozialprodukts für das Gesundheitswesen aus, in der BRD liegt der Wert bei knapp elf Prozent.

Was sich zunächst einmal anhört wie eine Nachricht aus dem Klein-klein des »Tageskampfes«, ist jedoch eine Erinnerung auch über den tagesaktuellen Kontext hinaus wert. Vor allem deshalb, weil die protestierenden Ärzte von Anfang an der Versuchung widerstanden haben, in die Falle der Standespolitik zu tappen. Ihrer Forderung lag die Erkenntnis zugrunde, dass der Fehler im System liegt und dass eine Verbesserung nur möglich ist, wenn das ganze Gesundheitssystem finanziell besser ausgestattet wird. Das sorgte dafür, dass die in Polen übliche Form der Neiddebatte, jeden Erfolg einer Berufsgruppe als »Privileg« darzustellen, weil es anderen ja nicht so gut gehe, in diesem Fall keine Grundlage hatte. Im Gegenteil: Die Berufsverbände des Pflegepersonals unterstützten die Proteste, auch viele Ärzte »in Amt und Würden« zeigten sich mit den jungen Kollegen solidarisch und weigerten sich zum Beispiel, deren Dienste zu übernehmen.

Außerdem war durch die Ankopplung der Forderung an das polnische Sozialprodukt der Regierung das wichtige »Argument« aus der Hand genommen, es sei kein Geld da. Nicht nur, weil die Regierungspartei PiS ansonsten ständig rühmt, wie gut es unter ihrer weisen Leitung der polnischen Volkswirtschaft gehe. Im Gegenteil: Die »würdeorientierte« Rhetorik der PiS, »den Polen« stehe ein besseres Leben als im »Europa Zweiter Klasse« zu, lud geradezu ein zu der Frage, warum das eigentlich bei der Gesundheitsversorgung nicht gelten solle. So fiel dem damaligen Gesundheitsminister Konstanty Radziwill als Polemik auch nur ein, Überarbeitung »gehöre zum ärztlichen Berufsbild«, das sei zu seinen Zeiten als junger Arzt auch so gewesen, und warum solle es jetzt anders sein. Das kam auch in der Bevölkerung überhaupt nicht gut an, in der jeder schon ärgerliche Erfahrungen mit Schlangen und Wartezeiten im überlasteten öffentlichen Gesundheitssystem gemacht hat. Bei der Kabinettsumbildung Anfang Januar wurde Radziwill denn auch politisch entsorgt. Sein Nachfolger Lukasz Szumowski ging die Verhandlungen mit weniger Arroganz als sein hochadliger Vorgänger an.

Aber Stilfragen waren nicht alles, was über den relativen Erfolg der Ärzte entschied. Ihr materielles Druckmittel war die massenhafte Aufkündigung der so genannten Opt-out-Klausel. Sie bedeutet, dass Ärzte mehr oder minder genötigt wurden, in Zusatzerklärungen zu ihren Arbeitsverträgen auf die Anwendung des polnischen Arbeitsrechts und seiner Bestimmungen über die höchste zulässige Arbeitszeit, Ruhezeiten usw. zu verzichten. Die Aufkündigung dieser Klausel bedeutete in der Praxis, nicht länger als 48 Stunden in der Woche zu arbeiten. Damit stand das System, auf dem der laufende Betrieb der polnischen Krankenhäuser beruht, vor dem Zusammenbruch. Etwa zwei Drittel der rund 9.000 Residenzärzte machten von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch. Schnell mussten in verschiedenen polnischen Kliniken ganze Abteilungen geschlossen werden, weil keine kontinuierliche ärztliche Betreuung mehr gewährleistet war.

Auf der Minusseite der erzielten Vereinbarung steht, dass die Regierung die Residenzärzte verpflichten konnte, für zwei Jahre nach dem Abschluss ihrer Facharzt­ausbildung in Polen zu bleiben. Denn ein Problem bleibt auch dann immer noch ungelöst, wenn die Vereinbarung wie geplant verwirklicht wird: das Gehaltsgefälle im Gesundheitswesen zwischen Polen und seinen westlichen Nachbarländern. Viele polnische Medizinstudenten machen in Polen nur noch ihre ersten Examina und gehen dann gleich zur Facharztausbildung in die Schweiz, nach Deutschland, Skandinavien oder Großbritannien. Die in den ersten Transformationsjahren von allen Regierungen verfolgte wirtschaftspolitische Strategie, über niedrige Sozialausgaben die »Lohnnebenkosten« niedrig zu halten, zeigt inzwischen unerwünschte Konsequenzen.