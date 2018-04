Auch keine heile Welt

Auch in Österreich leisten Beschäftigte gelegentlich Widerstand. So demonstrierten etwa im Dezember 2013 rund 40.000 Pflegekräfte in Wien für höhere Löhne Foto: Heinz-Peter Bader/Reuters

Seit 1988 ist Leiharbeit in Österreich legal. Handelte es sich dabei ursprünglich um ein Instrument zur Abdeckung von Produktionsspitzen in der Industrie, ist die Anzahl der Lohnabhängigen in der Leiharbeit inzwischen drastisch gewachsen. 73.141 Leiharbeiter gab es laut dem Sozialministerium der Alpenrepublik im Jahr 2017.

Glaubt man Aussagen aus dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) handelt es sich hier um »gute« Leiharbeit – vor allem im Vergleich zur Situation im Nachbarland Deutschland. So untersagt das österreichische Arbeitskräfteüberlassungsgesetz Diskriminierungen bei Lohn, Arbeitszeit, Urlaub und betrieblichen Vergünstigungen.

Seit 2002 gibt es im Produktionsbereich einen eigenen Kollektivvertrag für Leiharbeiter. Dessen jüngste, seit Anfang Januar gültige Fassung sieht für ungelernte Arbeiter einen Stundenlohn von 9,67 Euro und für Facharbeiter 12,73 Euro pro Stunde vor. Daneben haben Leiharbeiter Anspruch auf die vom Beschäftigerbetrieb ausgezahlten Löhne, sollte dort ein höherer kollektivvertraglicher Stundenlohn gelten als vom Zeitarbeit-Kollektivvertrag vorgesehen. Für Leiharbeiter, die als Angestellte tätig sind gibt es keinen eigenen Kollektivvertrag. Für sie gilt derjenige im Handwerk und Gewerbe.

Durch diese Regelungen sollen Mindeststandards garantiert werden. Sie können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit der Leiharbeit ganze Belegschaften gespalten werden. Leiharbeit ist längst allgemein verbreitet. Arbeiteten im Jahr 2000 noch die Hälfte aller Leiharbeiter in der Industrie, waren es im Jahr 2013 nur noch 38 Prozent. Im selben Jahr waren bereits 39,6 Prozent im Bereich »Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung«, also als Angestellte beschäftigt. Auch die Anstellungsdauer nimmt zu. 2003 waren 21 Prozent aller Leiharbeiter länger als ein Jahr einem Betrieb »überlassen«. 2013 waren es bereits 35 Prozent.

Um zu verstehen, was sich hinter diesen Zahlen verbirgt, helfen konkrete Beispiele. Zwei ehemalige Leiharbeitskräfte waren bereit, mit junge Welt über die Arbeitsbedingungen zu sprechen. Beide legen jedoch großen Wert auf ihre Anonymität. Das allein ist ein Signal, dass hinter den Kulissen auch in Österreich nicht alles so rosig ist, wie es scheint.

Andrea arbeitete als Leiharbeitskraft für einen in Österreich tätigen multina­tionalen Industriekonzern. Zeitweise engagierte sie sich als Betriebsrätin und versuchte so, die Interessen der Leiharbeiter zu vertreten. »Dem Konzern ging es um die Senkung von Lohnnebenkosten. Zeitarbeitskräfte werden nicht über das Personal-, sondern das Sachbudget abgerechnet. Allein damit lässt sich schon Geld sparen«, erläutert sie.

Es ging auch keineswegs um die Abminderung von Produktionsspitzen: »Ich habe Menschen dort arbeiten gesehen, die zehn bis 15 Jahre im selben Unternehmen als Zeitarbeitskräfte eingesetzt waren.« Bei der Einstufung in den Kollektivvertrag sei oft getrickst worden. »Viele wurden als Berufsanfänger oder Aushilfskräfte eingestuft. Das wurde dann im Dienstzeugnis auch so eingetragen, obwohl sie wesentlich qualifiziertere Tätigkeiten verrichtet hatten. Dagegen konnten sie sich nicht wehren. Zeitarbeitskräfte haben keinen Rechtsanspruch auf ein qualifiziertes Dienstzeugnis. Fachkräfte wurden also nicht als Fachkräfte ausgewiesen.«

Im Betriebsalltag habe man die Leiharbeiter ihren Status als Mitarbeiter zweiter Klasse durchaus spüren lassen: »Wir wurden zum Beispiel nicht zur Weihnachtsfeier eingeladen. Das Mittagessen in der Kantine war für uns teurer als für die direkt angestellten Kollegen. Und Prämien haben wir auch keine bekommen«.

Andreas Erfahrung mit der gewerkschaftlichen Betreuung im Betrieb sind zwiegespalten. »Die Produktionsgewerkschaft PRO-GE hat ganz gute Arbeit gemacht. Die Gewerkschaft für Privatangestellte war eine Katastrophe.« Von der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) habe es keinen Willen zur Organisierung der Leiharbeitskräfte gegeben. »Ein GPA-Funktionär hat mir gesagt, es gibt zuwenig Zeitarbeitskräfte, deshalb kümmern wir uns nicht drum. So werden die Belegschaften gespalten«, kritisiert Andrea.

Ähnliche Erfahrungen musste auch Sabine machen. Sie war einige Jahre als Leiharbeitskraft im öffentlichen Dienst angestellt. »Unser Betriebsrat war der Meinung, Zeitarbeit würde Arbeitsplätze sichern. Das hat aber nicht gestimmt. Fast alle Zeitarbeitskräfte, mit denen ich gemeinsam beschäftigt war, sind nicht übernommen worden. Darunter auch Leute im Alter über 50, die es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer haben.«

Besonders belastend sei die Befristung der Arbeitsverträge gewesen. »Wir haben nie gewusst, ob wir mit Beginn eines neuen Jahres noch einen Job haben werden. Zwischendurch hat auch die als Überlasserin fungierende Agentur einmal gewechselt. Da mussten wir innerhalb kürzester Zeit allen Urlaub aufbrauchen, bevor wir gekündigt und dann von der neuen Agentur wieder angestellt wurden.«

Auch im öffentlichen Dienst scheint es keine echte Gleichstellung mit dem Stammpersonal zu geben. Sabine schildert ihre Erfahrungen so: »Wir sind immer als Personal zweiter Klasse behandelt worden. So sind wir nie in betriebliche Fortbildungsmaßnahmen eingebunden worden. Wir haben nur die nötigste Einschulung bekommen. Auch Weihnachtsgutscheine haben wir anfangs keine gekriegt. Das war ein Riesentheater.«

Das habe auch Auswirkungen auf das Betriebsklima gehabt: »Die durch die Zeitarbeit hergestellte Situation macht etwas mit den Menschen. Manche waren ja über zehn Jahre befristet als Zeitarbeitskräfte dort angestellt. Das wäre übrigens mit direkt angestellten Leuten nicht möglich, da Gesetze solche Dauerbefristungen verbieten. Bei Zeitarbeitskräften geht das aber. Da haben dann manche versucht, mit allen Mitteln einen unbefristeten Dienstvertrag zu bekommen. Das war ein Hauen und Stechen.«

Auch Sabine kritisiert die GPA-djp: »Ich war mal bei einem Workshop der Gewerkschaft. Dort hat es geheißen, man sei nicht für die Abschaffung der Leiharbeit, sondern für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen. Das finde ich eine Frechheit.«