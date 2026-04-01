Trump ordnet Zerstörung minenlegender Schiffe in der Straße von Hormus an

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Washington. US-Präsident Donald Trump hat die Zerstörung von Schiffen angeordnet, die Minen in der strategisch und wirtschaftlich wichtigen Straße von Hormus legen. Die US-Marine solle »jedes Boot, auch wenn es noch so klein ist«, beschießen und zerstören, erklärte Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst »Truth Social«. »Es darf kein Zögern geben. Außerdem räumen unsere Minensuchboote gerade die Meerenge«, schrieb er weiter.

Die Meerenge ist in Reaktion auf den US-amerikanisch-israelischen Angriffskrieg Ende Februar vom Iran für Schiffe mit Verbindung zu den Aggressoren faktisch gesperrt worden. Über den Wasserweg verläuft im Normalfall rund ein Fünftel des weltweiten Öltransports. Auf die Öffnung der Meerenge unter iranischen Bedingungen vor knapp zwei Wochen reagierte Trump mit einer Seeblockade für Schiffe mit iranischer Verbindung. Teheran macht ein Ende der US-Blockade zur Bedingung für eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. (AFP/jW)