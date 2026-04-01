Slowakei droht mit Blockade von EU-Sanktionspaket gegen Russland

Zsolt Szigetvary/MTI/epa/dpa Ein Teil der Empfangsstation der Druschba-Ölpipeline in Szazhalombatta in Ungarn (9.1.2007)

Bratislava. Die Slowakei droht einem Medienbericht zufolge mit einer Blockade des nächsten EU-Sanktionspakets gegen Russland, falls sie keine Garantien für Öllieferungen über die Druschba-Pipeline erhält. »Wenn die Druschba-Pipeline nicht in Betrieb ist, wenn das 20. Sanktionspaket zur Zustimmung auf dem Tisch liegt, werden wir es nicht billigen«, zitierte die Zeitung Dennik N am Donnerstag den slowakischen Außenminister Juraj Blanar.

Die Druschba-Pipeline transportiert normalerweise russisches Öl durch die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei. Sie war nach ukrainischen Angaben im Januar bei einem russischen Angriff beschädigt und deshalb vorübergehend stillgelegt worden. Ungarn und die Slowakei warfen Kiew vor, Reparaturen an der Leitung zu verzögern und die mutmaßlichen Schäden als Vorwand für eine Stilllegung zu nutzen. (AFP/jW)