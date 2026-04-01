Trump verkündet temporäre Waffenruhe im Libanon
Beirut/Washington. Mehr als sechs Wochen nach Beginn des jüngsten israelischen Angriffskriegs auf Libanon hat US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe im Land verkündet. Die zehntägige Feuerpause solle um Mitternacht (Ortszeit) beginnen, schrieb er nach Gesprächen mit dem libanesischen Staatspräsidenten Joseph Aoun und mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu auf seiner Plattform Truth Social. Seit Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar sind auch die Attacken Israels vor allem im Südlibanon wieder voll entbrannt. Nach Angaben der libanesischen Behörden wurden seitdem mehr als 2.000 Menschen getötet. (dpa/jW)
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