Erste Frau im All will mit 89 wieder in die Duma

Foto: Uncredited/The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation/AP/dpa Valentina Tereschkowa, Abgeordnete und erste Frau im Weltall, in der Duma (Moskau, März 2020)

Jaroslawl. Die als erste Frau im Weltall bekannte Valentina Tereschkowa will auch über ihren 90. Geburtstag im nächsten Jahr hinaus als Parlamentsabgeordnete der Partei Geeintes Russland arbeiten. Bei der Wahl zur Staatsduma in diesem September werde sie erneut für ihre Heimatregion Jaroslawl kandidieren, teilte die 89jährige mit. Die seit Jahrzehnten als Politikerin aktive frühere Kosmonautin sitzt seit 2011 im russischen Parlament. 2020 stieß sie eine Verfassungsänderung an, die es Präsident Wladimir Putin ermöglicht, 2030 und 2036 wieder im Amt zu kandidieren.

Tereschkowa absolvierte am 16. Juni 1963 als Kommandantin des Raumschiffs »Wostok-6« als erste Kosmonautin einen Flug ins Weltall. Bis heute ist die Pionierin der Raumfahrt auch unter ihrem damaligen Funkrufzeichen Tschaika (Möwe) bekannt.

»Ich arbeite für die Menschen, wie ich das in den vergangenen zehn Jahren getan habe«, sagte sie der Mitteilung ihrer Partei zufolge. Sie wolle künftig noch mehr tun. Ihre Partei lobte, dass dank ihres Einsatzes im Gebiet Jaroslawl neue Kindergärten, Schulen und Wohnhäuser gebaut sowie Kirchen und Kulturdenkmäler restauriert worden seien. Und sie habe durch Intervention auf höchster Ebene den Bau eines Zellulose- und Papierkombinats an einem Stausee und damit auch ökologische Schäden verhindert. (dpa/jW)