EU weitet Marineeinsatz im Nahen Osten aus
Brüssel. Die EU weitet ihre Marineeinsätze im Roten Meer und westlichen Indischen Ozean aus, wird sich aber vorerst nicht an möglichen Einsätzen zur Absicherung von Öl- und Gastransporten durch die Straße von Hormus beteiligen. Wie die Vertretung der Mitgliedstaaten mitteilte, sieht eine Ergänzung des Mandats vor, dass die beteiligten Schiffe und Flugzeuge künftig auch Informationen über verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit kritischer Unterwasserinfrastruktur sammeln können. Zudem soll es unter anderem Ausbildungsaktivitäten für die Seestreitkräfte Dschibutis und eine Zusammenarbeit mit der jemenitischen Küstenwache geben.
Bei den EU-Marineeinsätzen geht es um die Operationen »Aspides« und »Atalanta«. »Aspides« war Mitte 2024 gestartet worden und soll Handelsschiffe vor allem vor Angriffen der militant-islamistischen Huthi aus dem Jemen schützen. »Atalanta« gibt es bereits seit 2008. Sie wurde zur Bekämpfung der Piraterie in der Region gestartet. Deutschland beteiligt sich an dem Einsatz »Aspides«, hat derzeit allerdings kein Schiff vor Ort. Das Mandat für eine Beteiligung an »Atalanta« lief im April 2022 aus. Hintergrund für die geplante Ausweitung der Einsätze ist nach Angaben aus Brüssel unter anderem auch eine bessere Beobachtung der sogenannten russischen Schattenflotte. (dpa/jW)
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