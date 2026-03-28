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27.03.2026, 18:49:26 / Inland

Merz stellt Kohleausstieg infrage

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Hannes P. Albert/dpa
So guckt der ehemalige Blackrock-Mann, wenn es um Kohle geht (Frankfurt am Main, 27.3.2026)

Frankfurt am Main. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stellt den Fahrplan für den Kohleausstieg in Deutschland infrage. »Wir werden möglicherweise laufende Kohlekraftwerke länger am Netz lassen müssen«, sagte Merz am Freitag beim FAZ-Kongress 2026 und setzte hinzu: »Ich bin nicht bereit, den Kern unserer Energieversorgung aufs Spiel zu setzen, bloß weil wir da vor Jahren Ausstiegsdaten beschlossen haben«. Die Energiepolitik müsse »vom Kopf auf die Füße« gestellt werden. Eine Rückkehr zur Atomkraft sei vorerst aber keine Option. (AFP/jW)

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