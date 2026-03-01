Porsche SE steigt in Rüstungsfonds ein

Marijan Murat/dpa Darf sich künftig über Krieg und Militarisierung freuen: Hans Dieter Pötsch, Vorstandsvorsitzender bei Porsche SE

Frankfurt. Der VW- und Porsche-Großaktionär Porsche SE ⁠treibt angesichts der Schwäche seiner Kernbeteiligungen Investitionen in der Rüstungsindustrie voran. Am Donnerstag kündigte der Konzern an, sich mit 100 Millionen Euro an dem neu aufgelegten »DTCP Defense ‌Fund« beteiligen zu wollen. »Insgesamt sieht die Porsche SE im Verteidigungs- und Sicherheitssektor ein erhebliches Wachstumspotential«, hieß es, weshalb weitere Investitionen dieser Art geplant seien. Der ⁠Gewinneinbruch bei Volkswagen und Porsche hatte ‌das Jahresergebnis der Porsche SE im vergangenen Jahr um rund neun Prozent auf 2,9 Milliarden Euro verringert. (Reuters/jW)