Porsche SE steigt in Rüstungsfonds ein
Frankfurt. Der VW- und Porsche-Großaktionär Porsche SE treibt angesichts der Schwäche seiner Kernbeteiligungen Investitionen in der Rüstungsindustrie voran. Am Donnerstag kündigte der Konzern an, sich mit 100 Millionen Euro an dem neu aufgelegten »DTCP Defense Fund« beteiligen zu wollen. »Insgesamt sieht die Porsche SE im Verteidigungs- und Sicherheitssektor ein erhebliches Wachstumspotential«, hieß es, weshalb weitere Investitionen dieser Art geplant seien. Der Gewinneinbruch bei Volkswagen und Porsche hatte das Jahresergebnis der Porsche SE im vergangenen Jahr um rund neun Prozent auf 2,9 Milliarden Euro verringert. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Aufschwung bleibt Wunschdenkenvom 27.03.2026
-
Strafaufschlag für Kriegsgegnervom 27.03.2026
-
Arbeitskampf trotz Repressionvom 27.03.2026
-
Ist die BRD schon in Richtung Autoritarismus gekippt?vom 27.03.2026
-
Hat sich die Staatsanwaltschaft blamiert?vom 27.03.2026
-
Auf Linie bringenvom 27.03.2026