Hohe Luftverschmutzung in den nächsten Tagen in Europa erwartet

Foto: Bernd Wüstneck/dpa Erhöht die Feinstaubbelastung: Düngerausbringung im mecklenburgischen Neubukow (19.3.2026)

Brüssel. In Deutschland und anderen Teilen Europas wird in den nächsten Tagen eine erhöhte Luftverschmutzung erwartet. Das teilte das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus am Donnerstag mit. Diese Verschlechterung der Luftqualität habe ihre Ursache in einem erhöhten Aufkommen von Feinstaubpartikeln in Westeuropa und betreffe mehrere Länder, darunter Deutschland, Belgien, die Niederlande, Frankreich, Irland und Großbritannien.

Auch wenn dies im Frühjahr häufiger vorkomme, handele es sich dabei um einen bemerkenswerten Vorgang. Die Feinstaubpartikel kämen aus verschiedenen Quellen, insbesondere aus der Landwirtschaft, erklärte Copernicus weiter. Die Landwirtschaft ist in Zeiten der Düngerausbringung eine Quelle für Ammoniakemissionen, ein stark reizendes Gas und Vorläufer von Feinstaubpartikeln. Hinzu kommt der Straßenverkehr. Stabile Wetterbedingungen verhindern eine Verteilung dieser Schadstoffe. Die Luftqualität wird darüber hinaus durch Birken- und Erlenpollen beeinträchtigt. (AFP/jW)