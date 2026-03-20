Iran fordert von Berlin Klarstellung zur Nutzung von Ramstein durch USA

Boris Roessler/dpa Drehkreuz für Kriege: Eine Lockheed Martin C-130 Hercules der U.S. Air Force startet von der US-Airbase Ramstein (9.3.2026)

Berlin. Der iranische Botschafter in Deutschland, Madschid Nili, hat von der Bundesregierung eine »Klarstellung« zur Nutzung der US-Luftwaffenbasis Ramstein durch die USA für die Angriffe auf sein Land gefordert. Die Rolle des Militärstützpunkts in Rheinland-Pfalz sei für Teheran bislang »offiziell nicht klar«, sagte Nili am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. »Bislang haben wir keine Antwort«, so der Botschafter. »Wir haben sie zu einer Klarstellung oder Erklärung bezüglich der Rolle von Ramstein aufgefordert«, sagte Nili. Der Botschafter verwies in dem Zusammenhang auf eine UN-Resolution zur Nutzung des Staatsgebiets oder Luftraums durch einen anderen Staat. Demnach würde sich dieses Land »zum Komplizen bei dem Angriff oder der Aggression machen«, sagte der Botschafter. »Wir wissen noch nicht, ob das auf Ramstein zutrifft oder nicht«, so Nili. (AFP/jW)