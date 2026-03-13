US-Minister beugen sich Trumps Schuhfetisch

Foto: Kay Nietfeld/dpa Einem geschenkten »Florsheim« guckt man nicht unter die Zunge: US-Ministerriege wird von Trump mit Schuhen ausgestattet (Marco Rubio, James David »JD« Vance, Trump beim Besuch von Bundeskanzler Merz v.r.n.l.)

Washington. Lebt US-Außenminister Marco Rubio auf zu großem Fuß? In Online-Medien gehen derzeit Bilder viral, die Rubio in übergroßen Schuhen zeigen. Laut Wall Street Journal könnte dafür Präsident Donald Trump verantwortlich sein. Er habe sein Kabinett mit Schuhen seiner bevorzugten Marke »Florsheim« ausstatten lassen, hatte das Blatt berichtet – und offenbar wage es niemand, die Trump-Schuhe nicht zu tragen.

Das online millionenfach aufgerufene Bild von Rubio scheint den rechten Fuß des 54jährigen in einem zu großen schwarzen Lackschuh zu zeigen, die Fußbekleidung ragt deutlich über die Ferse hinaus. Es ist die Vergrößerung einer Aufnahme, die Rubio im Kongress zeigt. Das Originalfoto stammt offenbar vom 7. Januar und zeigt den Außenminister mit dem Demokratenführer im Senat, Chuck Schumer, wie Aufnahmen aus anderen Perspektiven zeigen. Rubio hatte den Kongress an diesem Tag über Venezuela informiert.

Das Wall Street Journal schreibt, Trump versorge sein gesamtes politisches Umfeld mit den »Florsheim«-Schuhen, die er selbst auch trage. »Alle Jungs haben sie«, zitiert das Blatt eine ungenannte Mitarbeiterin des Weißen Hauses. Eine andere scherzte demnach: »Es ist zum Schreien komisch, weil alle Angst haben, sie nicht zu tragen.«

Vizepräsident JD Vance hatte bereits Anfang Dezember auf einer Veranstaltung von Trumps Schuhfetisch berichtet, wie ein Videoclip des rechtsgerichteten YouTubers Benny Johnson zeigt. Vance erzählte, wie der Präsident bei einem Treffen mit ihm und Rubio im Weißen Haus bemerkt habe: »Marco, JD, ihr habt beschissene Schuhe.« Trump habe dann einen Katalog gezückt und den beiden vier Schuhe geschenkt.

Vance plauderte auch die Schuhgröße aus, die Rubio dem Präsidenten nannte: 11,5 - das entspricht etwa der europäischen Herrengröße 44 bis 45. Er selbst habe Größe 13 (46), prahlte Vance, der wie Rubio als möglicher Trump-Nachfolgekandidat gehandelt wird. Ein anderer anwesender Politiker habe sogar nur eine sieben gehabt. »Der Präsident lehnt sich in seinem Stuhl zurück und sagt: ›Wisst Ihr, an der Schuhgröße eines Mannes kann man eine Menge ablesen«, schloss der Vizepräsident unter dem Gelächter der Zuhörer. (AFP/jW)