US-Kriegsmaschine will 6.000 Ziele angegriffen haben
Tampa. Das US-Militär rühmt sich damit, im Iran seit Kriegsbeginn etwa 6.000 Ziele beschossen zu haben. Mehr als 90 Schiffe seien beschädigt oder zerstört worden, darunter mehr als 30 Minenleger, teilte das für die Region zuständige US-Kommando (Centcom) auf X mit. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch erneut behauptet, dass der Krieg schon »bald« enden könne. Es gebe »praktisch nichts mehr, was man angreifen könnte«, zitierte ihn das US-Nachrichtenportal Axios nach einem Telefoninterview. Der israelische Armeesprecher Effie Defrin erklärte dagegen, dass Israels Militär noch eine umfangreiche Liste an Zielen habe. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Werden Sie in den Krieg der USA und Israels eintreten?vom 13.03.2026
-
Ohne Kommentarvom 13.03.2026
-
Rechtsaußen in Santiagovom 13.03.2026
-
Seoul wird US-Raketen (nicht) losvom 13.03.2026
-
Mexiko antwortet auf US-Drohungenvom 13.03.2026
-
US-israelische Aggression spaltet die Regionvom 13.03.2026
-
Gerry Adams vor Gerichtvom 13.03.2026
-
Ein Gesicht Rojavasvom 13.03.2026