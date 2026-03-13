US-Kriegsmaschine will 6.000 Ziele angegriffen haben

Foto: Vahid Salemi/AP/dpa Einsatzkräfte durchsuchen die Trümmer eines Wohnhauses in Teheran, nachdem es am Sonntag bei Luftangriffen beschädigt wurde

Tampa. Das US-Militär rühmt sich damit, im Iran seit Kriegsbeginn etwa 6.000 Ziele beschossen zu haben. Mehr als 90 Schiffe seien beschädigt oder zerstört worden, darunter mehr als 30 Minenleger, teilte das für die Region zuständige US-Kommando (Centcom) auf X mit. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch erneut behauptet, dass der Krieg schon »bald« enden könne. Es gebe »praktisch nichts mehr, was man angreifen könnte«, zitierte ihn das US-Nachrichtenportal Axios nach einem Telefoninterview. Der israelische Armeesprecher Effie Defrin erklärte dagegen, dass Israels Militär noch eine umfangreiche Liste an Zielen habe. (dpa/jW)