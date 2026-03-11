Bundeswehr prüft Nutzung von Areal mit Goebbels-Villa

Britta Pedersen/dpa Die einstige FDJ-Hochschule Wilhelm Pieck auf dem Bogensee-Areal (Wandlitz, 24.10.2025)

Wandlitz. Die Bundeswehr prüft die Nutzung eines riesigen Areals in Brandenburg mit der früheren Villa von NS-Propagandaminister Joseph Goebbels. Bei den Gesprächen über die 16 Hektar große Liegenschaft am Bogensee nördlich von Berlin sind auch das Land Brandenburg und die Gemeinde Wandlitz »eng eingebunden«, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die internen Planungen und Prüfungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Zum Hintergrund sagte der Sprecher, wegen der sicherheitspolitische Lage und neuer Nato-Vorgaben müsse die Bundeswehr schnell wachsen. Deshalb gebe es auch größeren Bedarf an unterschiedlichster Infrastruktur. Aus heutiger Sicht könnten aber noch keine konkreteren Aussagen zu einzelnen Standorten gemacht werden. Zuerst hatte »Bild« über die Pläne berichtet. (dpa/jW)