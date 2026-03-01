Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. März 2026, Nr. 56
Weniger Weinbau in Baden-Württemberg

Es ist zum Weinen

Fellbach. Die Winzer in Baden-Württemberg bauen auf immer weniger Fläche Wein an. Sie sank im Jahr 2025 um 3 Prozent auf 25.822 Hektar, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Oftmals würden Flächen nicht mehr bewirtschaftet, weil sich der Anbau finanziell nicht mehr lohne. »Die Marktlage im Weinsektor ist angespannt und der Weinkonsum ist europaweit rückläufig«, kommentierte ein Sprecher des Agrarministeriums. Gründe seien demnach die Inflation, die alternde Gesellschaft, die veränderten Konsumgewohnheiten der Verbraucher sowie »das konjunkturbedingt kostenbewusstere Einkaufsverhalten der Bevölkerung«. (dpa/jW)

