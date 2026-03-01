Weniger Weinbau in Baden-Württemberg
Fellbach. Die Winzer in Baden-Württemberg bauen auf immer weniger Fläche Wein an. Sie sank im Jahr 2025 um 3 Prozent auf 25.822 Hektar, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Oftmals würden Flächen nicht mehr bewirtschaftet, weil sich der Anbau finanziell nicht mehr lohne. »Die Marktlage im Weinsektor ist angespannt und der Weinkonsum ist europaweit rückläufig«, kommentierte ein Sprecher des Agrarministeriums. Gründe seien demnach die Inflation, die alternde Gesellschaft, die veränderten Konsumgewohnheiten der Verbraucher sowie »das konjunkturbedingt kostenbewusstere Einkaufsverhalten der Bevölkerung«. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Wie wollen Sie im Wahlkampf noch punkten?vom 07.03.2026
-
Wieso gewinnen konservative Frauenbilder Zugkraft?vom 07.03.2026
-
Volle Töpfe für Propagandavom 07.03.2026
-
Ernte nach der Drohnenpanikvom 07.03.2026
-
Klartext – und weiter sovom 07.03.2026
-
Reiche gibt Gasvom 07.03.2026