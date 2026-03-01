Bericht: Bundesregierung zieht Soldaten und Botschaftspersonal aus Irak ab

+ Update 19:24 +

Katharina Kausche/dpa

Berlin. Die Bundesregierung zieht wegen des Iran-Kriegs einem Medienbericht zufolge Bundeswehr-Soldaten und Botschaftspersonal aus der irakischen Hauptstadt Bagdad ab. Darüber habe die Regierung am Freitag mittag die Obleute in den zuständigen Bundestagsausschüssen informiert, berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Soldatinnen und Soldaten sowie Botschaftsangehörige werden demzufolge nach Jordanien verlegt, wo sich zwei Militärtransporter des Typs A400M befinden. In Bahrain stationierte deutsche Soldatinnen und Soldaten seien bereits zurückgekehrt, hieß es. Der Abzug aus Kuwait werde ebenso vorbereitet wie jener aus dem Libanon. Schon zu Wochenbeginn habe aus Koalitionskreisen verlautet, dass Bundeswehrangehörige aus den Camps geholt und dezentral untergebracht sowie Kontingente reduziert worden seien.

Das Bundesverteidigungsministerium wollte den Bericht nicht kommentieren. »Wir beobachten und bewerten die Lage sehr genau«, teilte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP auf Anfrage mit. Das Ministerium sei »mit unseren Kontingenten vor Ort, innerhalb der Bundesregierung sowie unseren Partnern in engem Austausch«. Darüber hinaus gebe es aktuell »nichts mitzuteilen«.

Rund 500 Soldatinnen und Soldaten waren zuletzt in Nahost stationiert, unter anderem im Irak, in Jordanien und vor der libanesischen Küste. Verbindungspersonal befand sich zudem in Kuwait und Katar. Der Iran hatte bei seinen Gegenangriffen auf Israel und US-Militäreinrichtungen auch Stützpunkte im Irak und in Jordanien beschossen, wo sich Bundeswehr-Soldaten aufhielten. (AFP/jW)