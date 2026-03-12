Aus: Ausgabe vom 12.03.2026, Seite 4 / Inland
Tausende ukrainische Soldaten ausgebildet
Magdeburg. Mehr als 25.000 ukrainische Soldaten sind seit Oktober 2022 in der BRD ausgebildet worden, um im Krieg gegen Russland zu kämpfen. An knapp 50 Ausbildungsstandorten habe es über 100 Trainingsmissionen gegeben, sagte ein Bundeswehr-Sprecher der Mission für die Ausbildung der ukrainischen Soldaten in Deutschland, EUMAM, am Dienstag. Aktuell bildet die Bundeswehr auf einem Truppenübungsplatz in Sachsen-Anhalt Ukrainer am Kampfpanzer »Leopard« 1 A5 und dem Brückenlegepanzer »Biber« aus. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
