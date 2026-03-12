Thüringer BSW-Fraktionschef geht

Erfurt. Thüringens BSW-Fraktionschef Frank Augsten hat seinen Rücktritt angekündigt. Die Fraktion werde zeitnah einen neuen Vorsitzenden wählen, hieß es in einer Mitteilung. Bis dahin werde Augsten das Amt weiterhin ausüben. Wer sein Nachfolger sein wird, ist noch nicht klar.

Der heute 67jährige war im Dezember 2024 zum Thüringer BSW-Fraktionschef gewählt worden, nachdem Katja Wolf im Zuge der Regierungsbildung Ministerin wurde. Das Thüringer BSW hatte bei der Landtagswahl 2024 aus dem Stand 15,8 Prozent der Stimmen geholt und stellt seitdem die drittgrößte Fraktion im Thüringer Landtag. (dpa/jW)