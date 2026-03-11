Bericht: Patriot-Raketen für Ukraine beschafft
Berlin. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat nach einem Spiegel-Bericht von Partnern 30 zusätzliche »Patriot«-Flugabwehrraketen für die Ukraine organisiert. Zusammen mit fünf weiteren »Patriot«-Raketen aus Bundeswehrbeständen sollen damit nun 35 in die Ukraine geliefert werden. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte der dpa am Dienstag auf Anfrage die geplante Lieferung. Bis heute gilt das US-System als fast einzige Verteidigung gegen ballistische Raketen aus Russland. Das Abfeuern der Hightechraketen kostet pro Stück bis zu vier Millionen Euro. (dpa/jW)

