Filialschließungen bei Galeria möglich

Düsseldorf. Bei der Warenhauskette Galeria droht erneut das Aus für einzelne Filialen. Die Mietverträge von acht Standorten sollen neu verhandelt werden. »Sollte es nicht gelingen, eine für beide Seiten tragfähige Lösung zu erreichen, die allen Parteien eine langfristige Zukunft eröffnet, besteht auch die Möglichkeit von Schließungen«, teilte Galeria mit. Betroffen sind Filialen in München (Rotkreuzplatz), Berlin (Kurfürstendamm, Hermannplatz), Köln (Hohe Straße, Breite Straße), Mannheim, Braunschweig und Aschaffenburg. Die Mietverträge laufen laut Galeria mittelfristig aus. Das Unternehmen hat hierzulande derzeit noch 83 Warenhäuser und beschäftigt etwa 12.000 Menschen. (dpa/jW)