Aus: Ausgabe vom 10.03.2026, Seite 6 / Ausland
USA: Historiker Khalidi verstorben
Washington. Der palästinensische Historiker Walid Khalidi ist am Sonntag im Alter von 100 Jahren in Cambridge im US-amerikanischen Bundesstaat Massachusetts gestorben. Das teilte das Institut für Palästina-Studien mit, das Khalidi 1963 mit gegründet hatte. Khalidi ist vor allem für seine grundlegenden Untersuchungen zur Nakba bzw. zu den von Israel zur Zeit seiner Gründung betriebenen »ethnischen Säuberungen« bekannt und gilt vielen als der »Historiker der palästinensischen Sache«. Ein Nachruf folgt. (jW)
