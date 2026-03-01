Gegründet 1947 Dienstag, 10. März 2026, Nr. 58
Aus: Ausgabe vom 10.03.2026, Seite 6 / Ausland

Türkei: Prozessauftakt gegen İmamoğlu

Istanbul. Am Montag hat der Hauptprozess gegen den ehemaligen Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu fast ein Jahr nach seiner Verhaftung in Istanbul begonnen. Dem Oppositionspolitiker und Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan drohen der Agentur Anadolu zufolge mehr als 2.000 Jahre Haft. Ihm werden unter anderem die Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung sowie Bestechung und Geldwäsche vorgeworfen. Im Prozessaal erklang zum Prozessauftakt lauter Applaus für den eintretenden İmamoğlu. Seine Anhänger sowie Menschenrechtsorganisationen werten den Prozess als rein politisch motiviert. (dpa/jW)

