Aus: Ausgabe vom 10.03.2026, Seite 6 / Ausland

USA: Ermittlung zu Anschlagsversuch

New York. Bei Protesten vor dem Amtssitz von New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani am Wochenende ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein »improvisierter Sprengsatz« aus der Menge heraus geworfen worden. Ein weiterer mutmaßlicher Sprengsatz, der später unweit des Tatorts entdeckt wurde, werde ebenfalls untersucht – es bestehe Terrorverdacht. Mamdani zufolge hatte der extrem rechte Aktivist Jake Lang zum Protest vor dem Amtssitz des ersten muslimischen Bürgermeisters der Millionenmetropole aufgerufen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Sprengsatz aber aus den Reihen von Gegendemonstranten stammen. (dpa/jW)

