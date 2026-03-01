Libanon: Wahlen um zwei Jahre verschoben

Beirut. Das libanesische Parlament hat seine Amtszeit um zwei Jahre verlängert und damit die für Mai geplanten Parlamentswahlen verschoben. Nach Angaben des Parlamentspräsidenten und Hisbollah-Verbündeten Nabih Berri stimmten 76 der 128 Abgeordneten für die Verlängerung. Auch Mitglieder des 13köpfigen Parlamentsblocks der Hisbollah votierten für eine Verlängerung der Amtszeit. Die Entscheidung des Parlaments folgte auf eine erneute Eskalation im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Seit vergangener Woche beschießen sich beide Seiten wieder gegenseitig. (dpa/jW)