U-Boot-Zulieferer an der Börse
Frankfurt am Main. Der Aktienkurs des Lübecker Rüstungskonzerns Gabler stieg am Montag mit dem Börsendebüt des U-Boot-Zulieferers im deutschen Freiverkehrssegment Scale auf bis zu 49 Euro. Der Ausgabepreis betrug 44 Euro. Der deutsche Leitindex Dax sank vorübergehend um knapp drei Prozent. Gabler wurde 1962 von einem ehemaligen U-Boot-Ingenieur gegründet und produziert vor allem Ausfahrgerätesysteme etwa für Periskope und Antennen, mit denen die U-Boot-Besatzung die Umgebung beobachten kann. Im vergangenen Jahr erzielte Gabler einen Pro-forma-Umsatz von 61,7 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von 16,5 Millionen Euro. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Welche Faktoren befördern Rassismus in den Behörden?vom 10.03.2026
-
Wahlsieg fürs Weiter-sovom 10.03.2026
-
Exportboom für schwere Geschützevom 10.03.2026
-
Beistand für Erneuerbarevom 10.03.2026
-
Ost-West-Lohnlücke wächstvom 10.03.2026
-
Betriebsratswahl mit »Grauen Wölfen«?vom 10.03.2026