U-Boot-Zulieferer an der Börse

Frankfurt am Main. Der Aktienkurs des Lübecker Rüstungskonzerns Gabler stieg am Montag mit dem Börsendebüt des U-Boot-Zulieferers im deutschen Freiverkehrssegment Scale auf ‌bis zu 49 Euro. Der Ausgabepreis betrug 44 Euro. Der deutsche Leitindex Dax sank vorübergehend um knapp drei Prozent. Gabler wurde 1962 von einem ehemaligen U-Boot-Ingenieur gegründet und produziert vor ‌allem Ausfahrgerätesysteme etwa für Periskope und Antennen, mit denen die U-Boot-Besatzung die Umgebung beobachten kann. Im vergangenen Jahr erzielte Gabler einen Pro-forma-Umsatz von 61,7 Millionen Euro und ​ein operatives Ergebnis von 16,5 Millionen Euro. (dpa/jW)