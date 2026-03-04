Gegründet 1947 Mittwoch, 4. März 2026, Nr. 53
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
03.03.2026, 18:39:10 / Ausland

Kanada: Zukünftig keine Zeitumstellung mehr in British Columbia

Hafen von Vancouver.jpg
Britta Pedersen/dpa
Skyline von Vancouver

Vancouver. Die westkanadische Provinz British Columbia rund um die Metropole Vancouver will künftig die Zeit nicht mehr umstellen. Am kommenden Wochenende sollen die Uhren zum letzten Mal eine Stunde vorgestellt werden, teilte Gouverneur David Eby mit. Bei dieser Zeit solle es dann bleiben, weitere Umstellungen nicht mehr geben.

»Bei dieser Entscheidung geht es nicht nur um Uhren«, sagte Eby. »Es geht darum, das Leben für Familien einfacher zu machen, Störungen für Geschäfte zu reduzieren und eine stabile, blühende Wirtschaft zu unterstützen.«

Ziel der Zeitumstellung ist es, das Tageslicht besser ausnutzen zu können. Kritiker zweifeln den Energiespareffekt allerdings immer wieder an. Weltweit gibt es Diskussionen darüber, die Zeitumstellung abzuschaffen. Auch die EU hatte sich eigentlich bereits dafür ausgesprochen. Das Thema liegt allerdings seit Jahren auf Eis. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Ausland

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!