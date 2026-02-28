Zwei Tote bei Straßenbahn-Unglück in Mailand

Luca Bruno/AP/dpa Unfallstelle und Rettungskräfte am Freitag in Mailand

Mailand. Bei einem Straßenbahn-Unglück in Mailand sind am Freitag wenige Tage nach dem Ende der Olympischen Winterspiele zwei Menschen ums Leben gekommen. Etwa 40 Menschen - die meisten davon Passagiere - wurden nach Angaben der Feuerwehr in der norditalienischen Großstadt verletzt. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ein. Die Tram, ein modernes Modell, soll erst seit wenigen Monaten im Einsatz gewesen sein. Das Unglück ereignete sich am Nachmittag im Zentrum der 1,3-Millionen-Einwohner-Stadt. Aus noch ungeklärter Ursache prallte eine voll besetzte Straßenbahn der Linie 9 gegen 16 Uhr an einer Kreuzung gegen ein Gebäude. Nach Angaben von Augenzeugen hätte die Tram eigentlich geradeaus fahren sollen, bog jedoch mit hoher Geschwindigkeit nach links ab und entgleiste. Sie kam erst im Eingangsbereich eines Restaurants zum Stehen. Die Fahrerkabine wurde schwer beschädigt. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Straßenbahn sehr zur Seite geneigt ist, bevor sie in das Gebäude rast. (dpa/jW)