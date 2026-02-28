Kurdistan: Öcalan-Brief zum Jahrestag
İmralı. Anlässlich des ersten Jahrestags seines »Aufrufs zum Frieden« vom 27. Februar 2025 hat sich der in der Türkei inhaftierte Gründer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) am Freitag erneut an die Öffentlichkeit gewandt. In einem von ANF veröffentlichten Brief forderte Abdullah Öcalan, der bewaffnete Kampf müsse endgültig enden und eine »positive demokratische Aufbauphase« müsse beginnen. Er sprach von einer »historischen Verantwortung« aller beteiligten Parteien. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
