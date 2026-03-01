Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. März 2026, Nr. 56
Aus: Ausgabe vom 07.03.2026, Seite 4 / Inland

FCAS: Entscheidung erneut verschoben

Berlin. Die Entscheidung über den Bau des deutsch-französisch-spanischen Kampfjets FCAS wird erneut verschoben. »Wir befinden uns in einem intensiven Dialog mit Frankreich und werden hier sicherlich auch innerhalb der nächsten Wochen dann ‌auch zu einer Entscheidung kommen«, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen ‌Meyer am Freitag. Zuletzt hatte die Bundesregierung eine Entscheidung bis Ende Februar angekündigt. Das »Future Combat Air System« soll ab 2040 die derzeit eingesetzten Kampfjets ersetzen, ist aber zum Zankapfel zwischen französischer und deutscher Rüstungsindustrie geworden. (Reuters/jW)

