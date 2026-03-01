Durchsuchungen im Fall Bosbach
Köln. Im Zusammenhang mit Betrugsermittlungen gegen die CDU-Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach hat die Kölner Staatsanwaltschaft Durchsuchungen bei weiteren Beschuldigten durchgeführt. Dabei seien am Donnerstag »auch Beweismittel zur Auswertung sichergestellt« worden, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Laut einem Bericht des Kölner Stadt-Anzeigers sind die Handys zweier ehemaliger Wahlkampfhelfer Bosbachs beschlagnahmt worden. Im Raum soll der Vorwurf stehen, die Politikerin habe einen ihrer damaligen Wahlhelfer dazu gebracht, eine fingierte Rechnung bei einem Kreisverband der CDU einzureichen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
