USA: Epstein-Akten wieder offline
Washington. Das US-Justizministerium hat Zehntausende Dokumente aus den veröffentlichten Akten zum Sexualverbrecher Jeffrey Epstein wieder offline genommen, wie dpa am Mittwoch meldete. Zu den gesperrten Unterlagen gehörten FBI-Vermerke zu Befragungen einer Frau von 2019. Sie habe seinerzeit Vorwürfe sexualisierter Gewalt auch gegen den heutigen US-Präsidenten Donald Trump erhoben. Das Ministerium begründe die Rücknahme mit dem Schutz von Opfern. Doch auch der Verdacht stehe im Raum, dass Washington einflussreiche Persönlichkeiten schützen wolle. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 05.03.2026
-
Washington mobilisiert Kurdenvom 05.03.2026
-
Israel forciert Annexionvom 05.03.2026
-
Der doppelte Sánchezvom 05.03.2026
-
Kampf um die Lufthoheitvom 05.03.2026