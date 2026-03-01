Gegründet 1947 Donnerstag, 5. März 2026, Nr. 54
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 05.03.2026, Seite 6 / Ausland

USA: Epstein-Akten wieder offline

Washington. Das US-Justizministerium hat Zehntausende Dokumente aus den veröffentlichten Akten zum Sexualverbrecher Jeffrey Epstein wieder offline genommen, wie dpa am Mittwoch meldete. Zu den gesperrten Unterlagen gehörten FBI-Vermerke zu Befragungen einer Frau von 2019. Sie habe seinerzeit Vorwürfe sexualisierter Gewalt auch gegen den heutigen US-Präsidenten Donald Trump erhoben. Das Ministerium begründe die Rücknahme mit dem Schutz von Opfern. Doch auch der Verdacht stehe im Raum, dass Washington einflussreiche Persönlichkeiten schützen wolle. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!