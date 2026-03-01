USA: Epstein-Akten wieder offline

Washington. Das US-Justizministerium hat Zehntausende Dokumente aus den veröffentlichten Akten zum Sexualverbrecher Jeffrey Epstein wieder offline genommen, wie dpa am Mittwoch meldete. Zu den gesperrten Unterlagen gehörten FBI-Vermerke zu Befragungen einer Frau von 2019. Sie habe seinerzeit Vorwürfe sexualisierter Gewalt auch gegen den heutigen US-Präsidenten Donald Trump erhoben. Das Ministerium begründe die Rücknahme mit dem Schutz von Opfern. Doch auch der Verdacht stehe im Raum, dass Washington einflussreiche Persönlichkeiten schützen wolle. (dpa/jW)